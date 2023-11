Se lavori in smart working e la stanchezza si fa sentire, questi consigli ti saranno molto utili

Scopri quali sono i consigli che possono aiutarti a liberarti della stanchezza data dal lavoro in smart working.

Lavorare in smart working è sempre più comune sia tra i freelance che tra chi pur lavorando per una società ha la possibilità di dividersi tra casa e ufficio. Si tratta, senza alcun dubbio, di un’attività che porta con se diversi vantaggi ma che, al contempo, può aggiungere anche una dose di stanchezza in più.

Dalla mancanza di socializzazione alle ore trascorse sempre sulla sedia, possono infatti presentarsi effetti negativi inattesi come la scarsa voglia di fare, la voglia di dormire e, in generale, una spossatezza poco incline al lavoro. Come fare, quindi? Per fortuna ci sono delle soluzioni che si possono mettere in atto per cambiare le cose.

Come combattere la stanchezza da smart working

Per evitare la stanchezza da smart working e in particolare da pc, ci sono delle piccole azioni che se compiute con regolarità possono fare la differenza. Una volta scoperte e messe in pratica non potrai più farne a meno.

Creare un ambiente piacevole e stimolante

La prima cosa da fare è curare l’ambiente di lavoro. Che si tratti di un vero e proprio studio o di una scrivania in cucina, tutto dovrà essere ordinato e con colori in grado di stimolarti. Un consiglio è quello di optare per stampe e quadretti che ti piacciano, tenendo sempre in ordine la tua postazione.

Prepararsi al meglio

La comodità è sicuramente uno degli aspetti più belli del lavorare da casa. Questa, però, non va mai confusa con la mancanza di cure per la propria persona. Pettinarsi, lavarsi e vestire comunque con qualcosa di presentabile ti renderà automaticamente più vigile e pronta al lavoro.

Fare tante pause

Sempre più studi dimostrano che fare tante piccole pause sia la scelta migliore per lavorare meglio. In questo modo, infatti, la mente ha modo di riposarsi e di tornare attivi e pimpanti per la prossima sessione di lavoro.

Sentire qualcuno a metà mattina

Proprio come avviene al lavoro è bene interagire con gli altri. Che si tratti di chiamare un’amica o di uscire a prendere un caffè, a metà mattina serve un momento di socializzazione al fine di non isolarsi del tutto.

Fai una pausa pranzo sostanziosa

Spesso chi lavora da casa tende a sottovalutare l’importanza della pausa pranzo. Questa dovrebbe invece rappresentare una vera e propria coccola da fare comodamente a tavola, in poltrona o comunque lontano dal pc. Il trucco sta ovviamente nel prepararsi qualcosa di buono e che sia al contempo sano e nutriente.

Seguendo queste semplici dritte, non sentire la stanchezza del lavoro da casa sarà molto più semplice e ti consentirà di godere al meglio della tua attività.