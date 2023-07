Quali sono i lavori più pagati al mondo (nel 2023): la classifica completa

In tanti sono in cerca di un lavoro, ma ci si è mai chiesti quali dei tanti pagano di più? Ecco la classifica ed alcuni sono davvero insospettabili

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, trovare un lavoro non è di certo semplice, ma se si è alla ricerca potrebbe essere utile sapere quali sono i lavori più remunerativi: ecco cosa c’è da sapere a riguardo e la classifica.

Se si è giovani e si è in cerca di un lavoro potrebbe essere utile, dal momento che si è ancora agli inizi, pensare di capire quale mestiere risulta essere più remunerativo rispetto ad altri. Solitamente, infatti, i lavori che risultano essere maggiormente gettonati sono quelli che garantiscono una paga alta, un interesse rispetto a quello che si fa e l’ambiente.

Secondo alcuni sondaggi fatti in Europa, tra i tre fattori prima riportati la cosa più importante per i cittadini risulta essere la paga. Ovvero quanto si guadagna ogni mese e anche i diversi benefici.

Con l’avvento e l’utilizzo della tecnologia i lavori più gettonati riguardano proprio questo settore. Di conseguenza, tra le varie figure quelle maggiormente ricercate sono proprio quelle di esperti in tale settore.

Ma quali di questi consente di avere una paga maggiormente remunerativa? Di seguito tutte le informazioni utili relative all’argomento.

Quali sono i lavori più pagati in Europa. Ecco la top 4

Quando si cerca un nuovo lavoro, una delle cose più importanti riguarda la remunerazione ed esistono alcuni lavori che consentono di guadagnare davvero molto.

Tra questi vi è l’amministratore delegato, vale a dire colui che è responsabile di un’azienda. La paga, in questa specifica situazione, è legata sia alla responsabilità che a quanti lavoratori vi sono nell’azienda. Per accedere a questa carica bisogna fare carriera proprio nell’ambito dell’amministrazione dirigenziale.

Lo stipendio annuale può arrivare anche a 1 milione, questi ovviamente sono numeri che riguardano le aziende grosse. Per quanto concerne le medie, invece, vi è la possibilità di guadagnare anche 75.000 euro al mese. Questi sono gli stipendi relativi all’Europa, nel Bel Paese risultano essere leggermente più bassi.

Vi sono poi le professioni mediche. Queste sia in Italia che in Europa risultano avere un livello di stipendio davvero alto. Se si sceglie di lavorare come neurologo, vi sarà la possibilità di guadagnare in Italia ben 70.000 euro.

Al terzo posto, invece, si trovano coloro che hanno scelto di optare per professioni finanziarie. In questo ramo quelle maggiormente remunerative sono le dirigenziali. Per questi lavori si può arrivare a guadagnare fino a 10.000 euro al mese.

Infine, vi è l’esperto informatico che può guadagnare anche 4.000 euro ogni mese.