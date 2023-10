Pulire la casa: così risparmi ben 320 minuti, il metodo che sta cambiando la vita a tutti

Arriva il nuovo metodo per pulire la casa e ti fa risparmiare tantissimo tempo: può davvero cambiare tutto, ecco come.

Pulire casa è una delle attività che più impegna durante la routine quotidiana, diversi sono gli ambienti del nostro appartamento e, per mantenere tutto in ordine, si impiegano molto spesso non soltanto tante energie ma anche una grande quantità di tempo.

Fondamentale, per le varie faccende domestiche (ma anche per tanti altri impegni) avere una buona organizzazione e cercare di ottimizzare i tempi, così da risparmiare sia minuti preziosi che energie da poter dedicare a qualche altra attività durante la giornata.

Con questo nuovo metodo, a quanto pare, sarà possibile arrivare addirittura a risparmiare 320 minuti dedicati alle pulizie, e che da oggi in poi possono essere impiegati per stare con la propria famiglia, leggere un libro, guardare un film e non solo. Ecco come fare, badare alla casa non è mai stato così facile!

Come pulire meglio e più in fretta: il metodo per risparmiare tempo prezioso

Secondo una recente ricerca effettuata da Proscenic, al giorno d’oggi è possibile utilizzare diversi elettrodomestici per le pulizie di casa, in grado non soltanto di farci risparmiare fatica, ma anche del tempo prezioso. A quanto riportato infatti utilizzare determinati dispositivi taglia di circa 320 minuti il tempo dedicato alle pulizie: non male! L’Hoover HF9, ad esempio, col suo sistema «Anti-Twist» permette di togliere facilmente grovigli di polvere, capelli e peli, illuminando poi gli angoli più bui con il led sulla spazzola.

Anche lo Xiaomi Robot Vacuum X10 è un vero alleato per le pulizie: dotato di una batteria con 180 minuti d’autonomia, può pulire la casa con grande facilità anche quando noi siamo fuori. Che dire, poi, del Seagull Plus, immancabile nelle case con piscina: in grado di pulire fino a 120 metri quadri, è in grado di muoversi tranquillamente anche sulle piattaforme e di raccogliere lo sporco. Il vostro spazio esterno, in questo modo, sarà sempre pulito e pronto per offrire relax ai suoi ospiti.

A seconda delle esigenze di ognuno, sono disponibili elettrodomestici che, in maniera automatica e con controlli Hi-Tech, mantengono pulito l’appartamento senza farci preoccupare più di tanto: il costo iniziale viene senza dubbio ripagato dal tempo risparmiato, al giorno d’oggi (come sappiamo tutti) uno dei beni più preziosi.