Poste, nuove assunzioni: i requisiti per lavorare con loro

Poste Italiane è sempre alla ricerca di nuovi candidati da assumere per ampliare l’organico. Scopriamo le posizioni aperte dedicate ai laureati e i requisiti richiesti.

Nella sezione “Lavora con noi” del portale posteitaliane.it è possibile conoscere tutte le posizioni aperte dall’azienda.

Chi è in cerca di un’occupazione non può ignorare le possibilità offerte da Poste Italiane. La realtà azienda è solida ed essere assunti significherebbe assicurare il proprio futuro lavorativo. Via, dunque, all’inoltro di una candidatura spontanea oppure indirizzata ad uno specifico ruolo.

Nel primo caso bisognerà accedere alla sezione dedicata, inserire l’email e creare il profilo. Questo servirà per inviare il curriculum che verrà inserito nel sistema in modo tale che non appena verrà ricercata una figura in linea con il proprio profilo personale si potrà essere contattati. In alternativa si potranno visionare tutte le posizioni aperte attualmente, conoscere le mansioni e i requisiti per candidarsi e inviare la candidatura per un preciso ruolo.

Poste Italiane, le posizioni aperte per i laureati

Sul sito di Poste Italiane ci sono otto posizioni aperte. Per ogni offerta si potranno leggere le informazioni sulle sedi di lavoro, la data di pubblicazione, la scadenza per la presentazione della candidatura e la descrizione della posizione completa dei requisiti richiesti.

Tra le opportunità per i laureati citiamo le occasioni in ambito commerciale. Si cercano consulenti finanziari per le sedi in Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 4 settembre. Il candidato ideale è laureato, ha ottime capacità di comunicazione e di relazione e deve conoscere il pacchetto Office per pianificare le attività.

Passiamo ad una seconda posizione aperta dedicata a chi ha una Laurea in Ingegneria. L’ambito di lavoro è logistico e le sedi sono Pavia, Venezia, Milano, Torino, Roma e Bologna. Si ha tempo fino al 31 luglio per inoltrare la candidatura. Il titolo di studio richiesto è la Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria. Il contratto a tempo pieno. Si richiede anche intraprendenza, curiosità e esperienza pregressa di minimo due anni nel settore logistico e corriere espresso. Bisognerà anche essere a conoscenza della metodologia di Lean Manufacturing applicate in attività di analisi e ottimizzazione dei processi. Il master in ambito Logistica e Trasporti è un requisito preferenziale.

Gli ingegneri possono candidarsi, infine, ad un’altra possibilità in ambito Real Estate. Poste Italiane richiede la Laura in Ingegneria Edile, Edile-Architettura, Civile, Energetica, Industriale, Gestionale, Meccanica, Architettura e tra i 3 e i 5 anni di esperienza pregressa. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro sono Torino, Napoli, Genova, Bologna, Mestre, Pescara, Roma, Palermo e Milano. Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è il 31 luglio.