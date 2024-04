Lo S&P 500 verso nuovi target rialzisti? Quale scenario si prospetta?

Raggiunto il target indicato in una precedente analisi l’indice S&P 500 non ha espresso la dinamica tipica di una vera e propria inversione ribassista.

Per alcuni giorni ha lateralizzato attorno al target indicato, per poi superarlo al rialzo. Quali prospettive si aprono quindi per l’indice? Dove è diretto e rimarrà intatto l’attuale trend rialzista?

1 Pattern di Magic box

Il pattern del metodo Magic box, che aveva proiettato un target in area 5.180, poi raggiunto in data 8 marzo (con massimo a 5.189), può essere proiettato anche per definire ulteriori target in tempo e prezzo.

Applicando alcune semplici regole, abbiamo formulato la seguente proiezione: prossimi target in area 5.526 e possibile estensione sino a 5.883. Setup rilevanti prima il 24 aprile, poi il 10 maggio.

Entro questi setup è possibile il raggiungimento dei predetti target di prezzo.

2 Conferme da un pattern inverso

Risulta sempre di particolare importanza cercare la conferma delle proiezioni effettuate con un metodo, sia in base allo stesso metodo, che applicando altri metodi.

In questo caso, abbiamo trovato entrambi i tipi di conferma. Quanto a Magic box, è possibile usare diversi pattern, che il metodo consente di tracciare. Un secondo pattern, definito inverso in base alle particolari regole con cui viene tracciato, ha consentito le seguenti proiezioni. Primo target in area 5.515, per/entro il 24 aprile, poi 5.886 per/entro il 6 maggio.

Come notiamo target sostanzialmente coincidenti con quelli già proiettati dal precedente pattern, e setup temporali coincidenti o ravvicinati con i primi.

3 Convergenze con il ciclo di 90 giorni

Dal minimo di fine ottobre al massimo dell’8 marzo, sono intercorsi 90 giorni. Questo numero è importante nella numerologia dei cicli di Gann, e può essere usato per ulteriori proiezioni. In particolare, proiettando lo stesso ciclo dal massimo dell’8 marzo, troviamo alcuni ritracciamenti temporali, che consentono di proiettare come futuri setup le date del 25 aprile, prossimo quindi al 24 aprile, e nuovamente la data del 10 maggio. Quindi anche usando metodi diversi, le proiezioni convergono.

4 Seguire il principio del trend following

Come sempre, una proiezione non corrisponde ad una visione anticipata di quello che sicuramente avverrà in futuro, con probabilità pari al 100 per cento.

Si tratta invece di una mappa dei probabili target futuri e dei setup entro cui dovrebbero essere raggiunti. Resta quindi una incognita: e se il trend mutasse?

Proprio per questo motivo, è utile avere uno strumento, che non consenta solo di formulare proiezioni, ma che segua il mercato anche in un’ottica trend following.

Caratteristica che contraddistingue Magic box su tutti i time frame.

Se quindi qualcosa dovesse andare diversamente, e se l’indice statunitense dovesse avviare una possibile inversione, ce ne accorgeremo e provvederemo ad effettuare nuove proiezioni.

A cura di Gian Piero Turletti, ideatore di Magic box e PLT