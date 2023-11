La scienza degli sconti: come sopravvivere al Black Friday senza uscirne con le tasche vuote

Davvero necessaria una guida per sopravvivere al black friday e ai saldi in generale, ecco come fare davvero acquisti intelligenti

Per poter sopravvivere a quelle che sembrano grosse occasioni è di sicuro utile tenere conto di diversi fattori. Ora che è imminente il black friday del prossimo 24 novembre.

Una giornata dedicata in assoluto agli acquisti, ricorrenza di importazione americana che ricade il giorno successivo al loro Ringraziamento.

Il venerdì nero degli affari d’oro è un giorno che fa gola a molti. Infatti, chi non vorrebbe portarsi a casa un qualcosa che in altri momenti dell’anno avrebbe un costo maggiore. Ma è davvero così? Forse no.

Come evitare di spendere un patrimonio con il black friday e non solo, suggerimenti per gli acquisti

Non bisognerebbe precipitarsi direttamente e a capo fitto sui saldi o sulle occasioni, come quelle del black friday, meglio affidarsi al buon senso. Il momento dello shopping dovrebbe davvero essere scelto con cura, senza essere, appunto, precipitosi. Meglio concentrarsi su cosa acquistare e per farlo bisognerebbe avere la mente libera. Non sarebbe una buona idea quella di andare a fare acquisti dopo una giornata estenuante di lavoro. Infatti, quando si è sotto pressione bisogna tener conto che i tempi di scelta diminuiscono e aumenta la possibilità di errore.

Un altro aspetto di cui tener conto è l’accumulo di cose. Perché comprare quel determinato oggetto? – Bisognerebbe ancora chiedersi – Avrò spazio e tempo di utilizzare questa cosa? Ebbene, è molto importante avere la consapevolezza di quello che già che si possiede a casa e di quello che di cui davvero si necessiterebbe. A volte si pensa di dover avere sempre di più, ma non è sempre la soluzione migliore. Inoltre, l’impulso di acquistare un pezzo può essere la spinta, dopo aver visto un prezzo conveniente. Ma un dato di fatto è che non tutto serve.

Alcuni studi, poi, hanno evidenziato come un packaging accattivante funga assolutamente da specchietto delle allodole. Quindi, la scelta è, per la maggior parte delle volte, frutto di attrazione verso una confezione che ispira di più. Ma l’abito non fa il monaco.

Infine, non bisognerebbe acquistare in gruppo, si tenderebbe a spendere di più e per cose che non servono. Le recensioni, poi, possono essere frutto di persone che sono state assoldate solo per poter scrivere un trafiletto e mettere 5 stelline. Quindi, è facile che quel prodotto non sia poi così stratosferico come sembra.