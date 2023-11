L’eccidio che ha sconvolto la Knesset

Le immagini delle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre proiettato nella Knesset. Parlamentari escono in lacrime

Le immagini valgono più di mille parole e, quando queste sono terribili, l’impatto può essere devastante.

Lo sanno bene i parlamentari della Knesset che nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con scene, immagini e racconti terribili. Resoconti di morte, violenze, decapitazioni e torture che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. Immagini troppo forti e dure, tanto da sconvolgere la Knesset e molti dei parlamentari presenti.

Quello del 7 ottobre è stato il più grande eccidio di ebrei avvenuto in un solo giorno dalla fine della Seconda Guerra mondiale. Più di 1500 morti tra civili, poliziotti e soldati israeliani, solo in una mattinata. Un sabato di sangue che non verrà mai dimenticato e che ha segnato per sempre la storia di Israele e del suo popolo. Una giornata di atrocità che ha portato l’esercito israeliano ad invadere Gaza e ad iniziare una guerra sanguinosa che produrrà altri morti e altro odio secolare, per sempre radicato nei popoli che si affrontano.

Members of the Knesset – Israel’s parliament – were invited to watch a film prepared by the IDF showing the horrific things that took place during the Hamas massacre of October 7th.

Many of them could not make it till the end.

They left in tears and shock. pic.twitter.com/7UEqOCS43R

— Michael Dickson (@michaeldickson) November 1, 2023