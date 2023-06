Il caro affitti è implacabile, raggiunte cifre impossibili: ecco quanto costa, in media, affittare un’abitazione

Il caro affitti rischia di scatenare un’emergenza abitativa senza precedenti: ecco le cifre pazzesche che riguardano gli immobili in Italia

Con una crisi economica senza precedenti, con una inflazione galoppante, non accennano a diminuire i costi per gli affitti in Italia. Alcune settimane fa, la protesta degli studenti universitari, ma il problema riguarda ogni realtà territoriale. Ecco quanto costa affittare un’abitazione: la media nazionale.

Come detto, alcune settimane fa, ha avuto grande eco la protesta degli studenti universitari che si sono piazzati fuori dai rispettivi atenei con le tende da campo per protestare contro il caro-affitti che, a loro dire, li avrebbe privati del sacrosanto diritto allo studio, costringendoli a lunghi e sfiancanti viaggi da pendolari.

E hanno avuto altrettanta eco le notizie riguardanti i prezzi per l’affitto di un immobile a Milano, da sempre considerata una delle poche città veramente europea d’Italia e considerata la più vivibile del nostro Paese. Se si ha un reddito importante, potremmo aggiungere noi, dopo aver appreso dei prezzi per un affitto, anche in periferia.

Ma, in generale, il problema del caro-affitti non riguarda né solo le città universitarie, né solo Milano. Riguarda tutto il Paese. Andiamo a vedere, allora, quanto costa, in media, affittare un’abitazione.

Caro affitti implacabile in Italia

Va subito detto che la situazione è a dir poco insostenibile. Soprattutto se le cifre che stiamo per darvi vengono paragonate al momento storico che viviamo. Gli esperti hanno stilato delle stime, riuscendo a dare delle cifre piuttosto eloquenti: in media, affittare un appartamento in Italia costa 13 euro a metro quadrato, con un aumento dell’11,8% rispetto allo scorso anno e addirittura un +3,8% rispetto ad aprile. Ma in termini di euro, tutto questo cosa significa?

Abbiamo già parlato del caso Milano: ben 22 euro al metro quadro, quasi dieci in più rispetto alla media nazionale. Nel capoluogo lombardo una stanza singola può arrivare a costare tra 600 e 700 euro. Ma stanno ben sopra la media nazionale anche altre città universitarie come Firenze e Bologna: circa 18,5 euro per entrambe le città. Circa un euro in meno, 17,4, gli euro al metro quadrato che servono per affittare un appartamento a Venezia.

Un problema che il Governo Meloni sta cercando di affrontare stanziando 660 milioni di euro per acquisire nuovi posti letto (oltre 50mila, secondo quanto comunicato) presso alloggi o residenze per studenti, soprattutto nelle città universitarie. Ma, come detto, il problema è da Nord a Sud e rischia di scatenare un’emergenza abitativa senza precedenti.