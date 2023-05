Fai fatica ad arrivare a fine mese? I consigli dell’esperto ti torneranno molto utili

In questo periodo è difficile arrivare a fine mese. Se però metti in pratica i consigli preziosi di questo TikToker sarà tutto più semplice

L’inflazione è arrivata ad un tasso davvero preoccupante, quasi il 10%. Per questo motivo è sempre più difficile arrivare a fine mese, dal momento che i costi di beni di prima necessità ma anche dei servizi, sono arrivati a costare davvero tanto. Se prima fare la spesa era un’azione quotidiana, adesso invece si va sempre più sporadicamente al supermercato. Si cerca di comprare l’essenziale oppure di sfruttare i bonus e gli incentivi che lo Stato o l’INPS ha messo a disposizione delle persone più precarie.

I bonus più richiesti sembrano essere la Carta acquisti che viene caricata di circa 80 euro ogni due mesi. Con questa si possono acquistare solo beni di prima necessità. Molto gettonata è anche la Carta Risparmio Spesa che è invece attiva da luglio e sarà caricata di una tantum di circa 400 euro. Per ricevere questo sussidio è importante rispettare dei requisiti come l’ISEE che non deve superare i 15.000 euro.

Il modo migliore per risparmiare: i consigli infallibili

Tutte le altre persone che non possono beneficiare dei bonus ma sono comunque in difficoltà, devono mettere in atto degli accorgimenti validi per riuscire a risparmiare. Un giovane tik toker che da qualche mese vive da solo, ci consiglia come fare per poter riuscire a risparmiare.

I primi accorgimenti da mettere in atto sono da adottare quando andiamo a fare la spesa. Bisogna fare una lista delle cose che ci servono e non vagare random per gli scaffali. Questo ci porterebbe a spendere di più. Inoltre bisogna approfittare delle offerte e consultare sempre i volantini. Secondo il giovane Tik Toker per risparmiare è importante mangiare a casa. Uscire o ordinare d’asporto può gravare tanto sul nostro budget mensile.

Mangiando a casa e cucinando ciò che compriamo al supermercato, un pasto ci può costare anche sui 3 euro. Anche il caffè, può sembrare una banalità ma incide sul portafoglio, soprattutto se ne prendiamo più di uno al giorno. L’ideale. è farlo sempre a casa, che sia con la moka o con la macchinetta con le cialde. Farlo a casa ci costa solo 20 centesimi. Un altro consiglio valido è quello di non acquistare acqua al supermercato, ma utilizzare la caraffa, basta cambiare il filtro ogni mese.

Costano poco, salvaguardiamo il nostro portafoglio e anche il nostro ambiente. Inoltre bisogna optare sempre per i prodotti formato grande. Topo il tonno in busta costa molto meno in quello in scatoletta. Quest’ultimo costa 20/30 euro al kg, quello in busta solo 7 euro. I formati grandi possono darci la parvenza di spendere di più, ma in realtà durano di più, quindi il risparmio è assicurato.