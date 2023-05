Test di intelligenza, perché queste finestre sono aperte di giorno e chiuse di notte?

Questo indovinello è molto complesso e in pochissimi riescono a risolverlo. Riuscirai a trovare la soluzione senza farti aiutare?

Come te la cavi con gli indovinelli? Spesso composti da brevi frasi ambigue, gli indovinelli sono un ottimo modo per riattivare il cervello e mettere alla prova le nostre abilità logiche. Alcuni sono molto semplici da risolvere e non richiedono particolari capacità, ma altri sono decisamente subdoli e di risoluzione molto complessa, che richiede concentrazione e capacità di pensare fuori dagli schemi.

Mettiti nell’ottica quindi di non prendere alla lettera ogni singola parola presente nell’indovinello, piuttosto cerca di immaginare a cosa si possa riferire. Spesso e volentieri, gli indovinelli sembrano più complicati di quello che in realtà sono, ma la soluzione è quasi sempre alla vostra portata. È il caso dell’indovinello che vediamo qui presente, e recita così: “Due finestre ben difese, di giorno stanno aperte. Ma quando viene notte sbarrano le porte. Chi sono?”

Mettiti comodo, quindi, e inizia a pensare. Non hai limiti di tempo quindi utilizzane quanto credi, fin quando non pensi di aver capito la soluzione o, semplicemente, alzi bandiera bianca. Ricorda che la soluzione risiede spesso nel nostro vivere quotidiano, o comunque si tratta sempre di qualcosa che conosciamo bene e per nulla esotico. Basta aiutini però, da adesso sarai solo tu e l’indovinello. Riuscirai a risolverlo?

Test di intelligenza: la soluzione dell’indovinello

Rifletti con attenzione sulle parole, cercando di non prendere il significato letterale. Una finestra, a volte, è solo un modo di dire, quasi una metafora di ciò che è in realtà. Parti da qui e prova ad immaginare i molteplici significati che cela dietro la sua apparenza, ed eventualmente riuscirai ad arrivare alla tanto agognata risposta esatta. Quando vorrai confrontare la tua deduzione, continua nella lettura e scopri da te se hai indovinato.

Forse guardando questa immagine potresti esserci arrivato. La finestra, infatti, è qualcosa che ci permette di vedere all’esterno quando è aperta, e impedisce il nostro sguardo quando è chiusa. Cos’altro ha la stessa funzione di una finestra, ma non è una vera e propria finestra? È una cosa… anzi, sono cose che state usando proprio in questo momento, per leggere questa soluzione. Stiamo infatti parlando degli occhi! Sono aperti di giorno quando siamo svegli e si chiudono di notte quando andiamo a dormire.

Come puoi vedere la soluzione era più vicina di quanto credevi, letteralmente a portata di mano. Speriamo tu ti sia divertito con questo indovinello, e se non sei riuscito a trovare la soluzione continua a provare. Evidentemente non hai avuto l’intuizione fortunata di cui avevi bisogno, ma sicuramente la prossima volta andrà meglio.