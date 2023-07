Danni auto causati dalla grandine: risarcimento gratuito, ma solo se hai questo altrimenti dovrai ‘vedertela da solo’

In caso di danni alla vostra auto per colpa della grandine avrete diritto al risarcimento gratuito solamente se avete questo requisito. In caso contrario sarete costretti a cavartela da solo.

La natura è imprevedibile, per questo motivo è bene sapere cosa fare per tutelarsi da eventuali danni alla auto per colpa della grandine. Prevenire, in questo caso, è meglio che pagare un vero e proprio salasso dopo.

Il mondo è davvero unico nel suo genere. Tante le bellezze della natura che riescono ad ammaliarci e stupirci. Oltre alla sua bellezza, però, non mancano purtroppo possibili inconvenienti. Ne sono un chiaro esempio i vari episodi di maltempo.

Quest’ultimi possono provocare spiacevoli conseguenze. Lo sanno bene i tanti automobilisti alle prese con i danni alla propria auto a causa della grandine. Una spesa imprevista, da cui è bene sapere come tutelarsi.

Danni auto causati dalla grandine, ottenere il risarcimento gratuito è possibile: ecco come

In alcuni casi la grandine può provocare danni particolarmente costosi da riparare, tanto da portare in molti a rinunciare. In tale ambito, quindi, è bene sapere in quali casi si ha diritto al risarcimento gratuito.

Ebbene, questo dipende dalle circostanze. In linea generale è possibile affermare che si ha diritto alla copertura dei danni da grandini nel caso in cui il veicolo sia assicurato con una polizza “kasko completa”. Entrando nei dettagli si ha diritto alla copertura nel caso in cui si stipuli un’assicurazione per eventi naturali. Proprio quest’ultima fa riferimento a possibili danni accidentali dovuti ad eventi atmosferici quali grandine o caduta di alberi.

Le condizioni, comunque, possono risultare alquanto differenti in base alla compagnia assicurativa di riferimento. Alcune potrebbero prevedere una franchigia oppure delle restrizioni per quanto concerne la copertura di determinate parti del veicolo. Il consiglio, pertanto, è quello di prestar attenzione ai termini della polizza.

In questo modo è possibile sapere in anticipo a cosa si avrebbe diritto in caso di danni da grandine. Soltanto nel caso in cui si abbia un’assicurazione che copre eventuali danni da eventi atmosferici, infatti, si ha diritto al risarcimento gratuito. In caso contrario bisognerà mettere mano al portafoglio e provvedere in autonomia a pagare le spese di riparazione.