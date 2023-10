Come aumentare la pensione: sono quasi tutte troppo basse a causa di errori di computo facilmente risolvibili

Ecco quali sono i piccoli suggerimenti da seguire per ottenere importi mensili maggiorati, ma è importante conoscere l’obiettivo da raggiungere

In generale, il tema delle pensioni costituisce un argomento alquanto spinoso, e si cammina su un terreno ancora più minato ogni qualvolta si inasprisce il quadro economico del Paese.

Con le odierne contingenze storiche il fattore cassa è fondamentale per assistere il tessuto sociale in tutte le sue esigenze legate ai consumi, al sostegno della famiglia e alle necessità in genere per portare avanti nella normalità un sistema domestico.

Anche la realtà pensionistica deve far fronte al duro problema dell’inflazione, ad esempio; ma è sin dallo stato di impostazione del riconoscimento della prestazione che la situazione personale di un potenziale pensionato si lega con i criteri concessi dalle condizioni previdenziali dello Stato. Pertanto, come è noto, i forti cambiamenti del mercato del lavoro e l’indice demografico in caduta libera determinano puntualmente ricorrenti modifiche alla normativa vigente.

Come aumentare la pensione: quando gli errori sono d’ufficio durante il servizio della professione

La questione della pensione emerge nei suoi tratti più scontati sin dall’accesso al mondo del lavoro: una porticina sempre più piccola per migliaia di giovani lavoratori, aggiornati e qualificati in varie fasce di competenza. Al contempo, le casse INPS non sono in grado di supportare una poderosa fuoriuscita anticipata di lavoratori in procinto della pensione: non vi sono sufficienti risorse economiche per garantire le prestazioni.

Dunque, spesso e volentieri occorre accontentarsi di provvisorie politiche annuali che accorciano di poco la carriera contributiva (ma anche il corrispondente assegno previdenziale). Emblematica è l’attuale Quota 103, con i suoi 41 anni di versamento dei contributi e 62 anni di età raggiunti, la quale si affianca alla canonica (dalla Riforma Fornero) pensione di vecchiaia, richiedibile a 67 anni e con almeno 20 anni di contributi.

Come aumentare la pensione, a quali servizi di integrazione ricorrere

Una volta riconosciuta, il contribuente è tenuto a monitorare la propria prestazione pensionistica, il cui importo è suscettibile di oscillazioni positive o negative, e non sempre legittime. Attualmente, le pensioni ordinarie e minime hanno beneficiato delle integrazioni apportate dagli indici di adeguamento ISTAT fissati in base ai prezzi al consumo. Quasi in ogni caso, però, i cedolini sono più bassi del dovuto.

Innanzitutto, occorre scegliere se considerare la pensione già liquidata dall’INPS o quella futura. Nel primo caso, aumentarla è possibile con un’adeguata strategia. A parte un lavoro più redditizio che genererà dunque maggiori contributi, si può riunire, ad esempio, la contribuzione derivante da più gestioni previdenziali in un’unica; oppure se versate in casse differenti; senza questo cumulo i contributi andrebbero persi a causa del loro numero insufficiente nelle singole casse, e si approderebbe all’assegno più basso.

L’alternativa, altrimenti, sarebbe la costituzione della rendita vitalizia, oppure il versamento volontario dei contributi. L’accredito dei contributi figurativi, invece, aumenta l’importo pensionistico, ma durante il periodo di lavoro, non è avvenuto d’ufficio quando un dipendente non sia stato in servizio, pur avendo diritto al versamento dei contributi previdenziali; si può sempre richiederlo all’INPS. Se con tutte le correzioni, l’importo resta basso (per la pensione futura), non si può che ricorrere ad alimentare una pensione supplementare o complementare.