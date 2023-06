Arriva in Italia il nuovo e-commerce che promette guerra a Shein: “Fino a 90% di sconto”

Shein è uno degli store online più popolari, grazie all’ampio catalogo e ai prezzi stracciati di tantissimi articoli. Oggi però potrebbe essere surclassato da un altro e-commerce.

Lo shopping online è ormai un’attività quotidiana sempre più praticata. Dopo qualche timido timore, i consumatori hanno compreso molto bene i meccanismi del commercio digitale e ne sanno sfruttare le occasioni di risparmio.

Oltre che su Shein e Amazon, ma anche nei siti di eBay, Zalando o ManoMano, oggi potremo fare shopping super conveniente in un altro marketplace, che è già divenuto molto popolare. Parliamo di Temu.com, un mega store online che promette battaglia a tutti gli e-commerce citati, e chissà che non li batta davvero.

Andiamo ad approfondire e scopriamo come funziona il negozio virtuale cinese, che per il suo sbarco in Italia ha promosso sconti pazzeschi anche fino al 90% rispetto ai prezzi di listino di milioni di prodotti.

Chi è e cosa vende Temu, il marketplace appena sbarcato anche nel nostro Paese

Di negozi online ce ne sono davvero tantissimi e gli utenti possono fare acquisti in pochi clic facendo arrivare la merce da tutto il mondo.

Dunque inventare qualcosa che superi in fatto di popolarità “big dell’e-commerce” come Amazon è davvero difficile.

Ci ha provato – e forse ci sta riuscendo – Temu.com, e il merito non è solamente degli sconti che offre ai suoi clienti. Il suo catalogo è ampissimo e all’interno del sito si possono acquistare capi d’abbigliamento, gioielli, articoli per la casa e il tempo libero, cosmetici, elettronica di consumo e tanto altro.

Andando ad approfondire su questo store online, che vende praticamente di tutto, scopriamo molte cose interessanti. L’azienda è cinese e fa parte di una società, la PDD Holdings Inc., che possiede un’altra popolare piattaforma e-commerce, Pinduoduo.

Prima che Temu fosse disponibile anche per gli utenti italiani, ha ottenuto uno strepitoso successo negli Stati Uniti, dove si dice che abbia superato in popolarità famose App come TikTok, Instagram e persino Amazon.

Sicuramente ha indovinato le strategie di marketing, perché Temu è diventato famoso anche grazie ad una pubblicità andata in onda durante il Super Bowl lo scorso febbraio, e di lì sembra sia partito il trionfo.

Inoltre una delle mission di Temu è quella di far risparmiare i suoi clienti “facendo squadra”, ovvero ottenendo coupon e buoni sconto presentando amici o giocando a quiz e rispondendo a sondaggi.

Naturalmente si intuisce subito che gli articoli in vendita su Temu non possono dirsi di alta qualità. Proprio come su Shein, tanto per citare un negozio online economico, gli abiti sono realizzati in materiale sintetico e con cuciture non sempre perfette; va anche detto, però, che le persone apprezzano anche abiti (quasi) usa e getta, magari per il gusto di cambiare spesso outfit senza spendere una fortuna.

I prodotti tecnologici in vendita su Temu non saranno al pari di quelli dei grandi brand, ma sono accessibili a tutti. Inoltre all’interno di questo genere di marketplace si trovano oggetti particolari e inediti, difficili da reperire altrove.

Sicuramente Temu rappresenta i nuovi trend dello shopping online, e i consumatori sanno bene che cosa stanno acquistando; non c’è da stupirsi e anzi possiamo solamente osservare questo nuovo fenomeno e vedere se Temu sarà solamente una meteora oppure se resisterà alla vasta concorrenza.