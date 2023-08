Allarme farmaci alle stelle: ecco come spendere pochissimo con i trucchi geniali

È stato lanciato l’allarme per quanto riguarda i prezzi dei farmaci alle stelle. Ma ci sono dei trucchi geniali per riuscire a spendere poco e risparmiare.

Il 2023 passerà sicuramente alla storia come uno degli anni più complicati per gli italiani, ma non solo, per quanto riguarda l’economica. Nel corso dei mesi abbiamo assistito a un progressivo aumento dei prezzi in tutti i settori, compreso quello dei medicinali.

La guerra in Ucraina iniziata a febbraio 2022 sta lasciando il conto da pagare a milioni di persone. Basti pensare che gli analisti hanno spiegato che la prospettiva di crescita dei paesi europei è al di sotto delle aspettative. La qualità della vita aumentata in tutte le nazioni ha provocato uno stallo economico preoccupante.

Si parla sempre del rincaro del carburante, così come delle spese energetiche o della spesa alimentare. A preoccupare molte famiglie sono anche i prezzi dei farmaci alle stelle. Per questa ragione è sicuramente fondamentale conoscere i trucchi per risparmiare.

Prezzi farmaci alle stelle: come risparmiare sulla spesa

Prendersi cura delle propria salute ha un costo medio stimato di 358 euro all’anno, di cui circa 156 euro della spesa è sostenuta dai cittadini. Per questa ragione Altroconsumo ci ha tenuto a fornire dei consigli su come risparmiare sulle medicine, ma senza mettere a rischio la nostra salute.

Comprare le medicine necessarie ed evitare medicine di dubbia efficacia, su questo punto è sempre bene consigliarsi con il proprio medico curante.

Conoscere il principio attivo dei farmaci, in questo modo è possibile acquistare un farmaco più economico rispetto a quello “di marca”, ma di uguale efficacia. Ad esempio per il trattamento all’Herpes simplex si consiglia la crema Zovirax 10g che costa 21,50 euro, mentre il generico Aciclovir crema EG 10g ha un prezzo di 9,50 euro.

Comprare non solo in farmacia, non bisogna limitarsi alla farmacia sotto casa ma andare nelle parafarmacie o ipermercati o vedere alle farmacie online. In questi posti si trovano medicinali senza ricetta a un prezzo molto più convenienti, oltre al fatto che si possono trovare promozioni interessanti.

Evitare di accumulare, un altro consiglio è quello di non comprare più di un farmaco con lo stesso principio attivo e destinati agli scopi simili. In questo modo si tende non solo ad accumulare, ma anche a spendere di più con il rischio di far scadere i farmaci.