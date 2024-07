Vuoi tentare la fortuna? Molti stanno provando questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, ma ce n’è uno che lo batte

Il Gratta e Vinci è visto come il modo più veloce per cambiare vita. Si legge spesso di persone che fanno il “colpo grosso” vincendo delle belle somme che li sistemano per sempre. Tanti sognano di smettere di lavorare, magari con il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro. Ma non è il migliore.

Quando si va in tabaccheria, si viene attratti dai tanti Gratta e Vinci che sono appesi dietro di lui. Come se ci stessero richiamando, quasi in una sorta di sesto senso che ci dice “compra proprio me”. Tanti vincitori, infatti, ammettono di aver avuto come una intuizione e di aver comprato, d’istinto, il tagliando vincente.

Farlo, di tanto in tanto, infatti, va bene e non comporta ludopatia. Malattia, invece, molto pericolosa, per la quale occorre vigilare con grandissima attenzione. Sono tante le persone che comprano tutti i giorni, anche più volte, Gratta e Vinci, finendo per giocarsi buona parte delle proprie entrate. Vincere non è facile, perché state certi che lo Stato non ci rimette certo. Ecco perché va bene cullare i nostri sogni, ma sempre con prudenza. Magari, con uno da 50 centesimi.

Vuoi tentare la fortuna? Col nuovo Gratta e Vinci da 5 euro potresti farlo

Da poco è uscito un nuovo Gratta e Vinci da 5 euro. Anche se non si tratta di una novità in assoluto. Il Turista per Sempre, infatti, è una delle lotterie più amate e giocate con il Gratta e Vinci. Ora, è uscita una nuova versione.

Chi trova, per due volte, la scritta “Turista per Sempre”, vince subito 300.000 mila euro. Ai quali aggiungerà, per ben vent’anni, 6.000 euro al mese + 100mila euro di bonus finale. Insomma, potrete girare il Mondo, salutando colleghi e capi.

Eppure, non è questo il Gratta e Vinci dove è più facile vincere. Ecco quale scegliere

Perfetto, ma che probabilità di vincita ci sono? 1 biglietto ogni 6,77 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 10 euro in su. Se, invece, puntate al colpo grosso 1 ogni 6.240.000 biglietti contiene la doppia scritta milionaria.

Perfetto, eppure, se vuoi smettere di lavorare, c’è un Gratta e Vinci che li batte tutti. Ovvero, ha una probabilità di vincita imbattile. Si tratta di Super Gold che ha 1 biglietto ogni 3,62 è vincente premi superiori al costo della giocata, dai 40 euro in su. Certo, il Gratta e Vinci costa 25 euro, ma il primo premio è di 6 milioni di euro.