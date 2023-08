Vuoi sussurrare parole d’amore? È meglio se lo fai in questo orecchio!

Se sei un inguaribile romantico/a e vuoi sussurrare parole dolci al partner, meglio se usi questo orecchio. La curiosa scoperta

L’amore è meraviglioso perché è fatto di misteriose connessioni, e di una chimica che consente a due persone di essere irrimediabilmente attratte l’una dall’altra.

È bello potersi rapportare con l’altro nel profondo, potersi raccontare e vivere insieme momenti importanti, nel bene e nel male, purché sempre di sostegno l’uno per l’altra.

Siamo abituati a prestare attenzione ai gesti dell’altro, a suscitare anche reazioni nell’altra persona, e il desiderio di ogni innamorato è tenere alta l’attenzione del partner, affinché non si distragga dal sentimento che li lega.

Nessuno sa di preciso cosa possa davvero far sì che scatti quel qualcosa in più nell’altra persona, anche se di tecniche per far innamorare l’altro ce ne sono a bizzeffe.

Il corpo umano è particolare, e gli scienziati studiano costantemente le sue caratteristiche, le reazioni che ha a certi stimoli. E proprio dalla scienza, arriva un’informazione destinata alle coppie di innamorati.

Una ricerca, infatti, portata avanti da scienziati dell’Università di Losanna (Svizzera), ha fatto emergere una scoperta molto interessante.

Parole d’amore, perché sussurrarle da questo orecchio

Lo studio ha sottoposto all’esperimento 13 persone, adulte, a cui hanno fatto ascoltare parole positive da tre direzioni diverse.

Nello specifico, i ricercatori si sono serviti di vocalizzazioni che provenivano da sinistra, centro, destra. Gli studiosi hanno così scoperto che è meglio sussurrare parole d’amore nell’orecchio sinistro della persona che amate.

Il motivo? Le voci che sono in grado di suscitare emozioni forti, gradevoli, hanno maggiore intensità a livello neurale se sussurrate da quel lato dell’orecchio.

Certo, mentre le persone ascoltavano, tutti e due i lati della corteccia uditiva erano attivi, e questo a prescindere dalla direzione delle voci. Nonostante ciò, le voci sussurrate all’orecchio sinistro causavano una reazione neurologica di maggiore intensità rispetto all’orecchio destro.

Secondo quanto affermano gli scienziati, a proposito di questa scoperta, non ci sarebbe ancora una spiegazione a questo risultato. O meglio, non è ancora chiaro quali ragioni portino il cervello a preferire suoni piacevoli, sussurrati da altri umani, nell’orecchio sinistro.

Tuttavia, ora che ne siete al corrente, sarebbe un’ottima occasione per provare a mettere in atto questo esperimento e sussurrare parole d’amore al proprio partner, per vedere quale sarà la sua reazione.