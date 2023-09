Vuoi dire la tua ma hai paura di ferire gli altri? Prova con il “metodo del panino”

Non sempre esprimere la propria opinione è facile. Ma con il metodo del panino riuscirete a dire la vostra senza offendere nessuno.

Per paura di offendere o ferire, talvolta rinunciamo a dire la nostra opinione. In questo articolo vi sveliamo una tecnica infallibile per ottenere il rispetto che meritate ed evitare discussioni.

Esprimere la propria opinione è importante e fa parte del percorso di crescita di una persona. Fin da piccoli i bambini dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare una propria opinione e ad esprimerla in modo educato ma assertivo. Il problema è che anche noi adulti, molto spesso, evitiamo di dire ciò che pensiamo veramente per paura di offendere gli altri o di sollevare discussioni e litigi.

Il risultato di non dire liberamente la propria opinione non è sicuramente positivo. Infatti, reprimendo le proprie idee o eventuali malcontenti, ci sentiremo frustrati e anche i nostri rapporti con gli altri si rovineranno perché noi non saremo autentici al 100%. C’è un modo infallibile per dire la propria opinione e farsi rispettare senza offendere nessuno. Si tratta del “metodo del panino”.

Ecco come funziona il metodo del panino

Dire la propria opinione è importante per far capire agli altri che anche noi esistiamo e abbiamo idee e bisogni esattamente come loro. Se avete paura di offendere le vostre amiche, vostra sorella o il vostro fidanzato, state tranquille: con il “metodo del panino” chiarirete il vostro punto di vista senza urtare la sensibilità di nessuno.

Vostra sorella vi ha preso un vestito senza chiedervelo? La vostra migliore amica è sempre in ritardo ai vostri appuntamenti? Il vostro fidanzato non vuole mai cambiare ristorante? Bene: è arrivato il momento di far loro capire che queste situazioni a voi non stanno bene e che vi sentite poco considerate. Non dirlo, infatti, non porterebbe a nulla di buono. Voi, alla lunga, inizierete a covare risentimento e anche il migliore dei rapporti si guasterà. Affinché un rapporto funzioni è determinante che tutte le parti coinvolte si sentano rispettate e considerate.

Il metodo del panino è molto semplice. Avete presente come sono fatti i panini? Due fette di pane con in mezzo una farcitura. Voi dovrete utilizzare questa tecnica nella comunicazione: due frasi positive con in mezzo una frase negativa. In questo modo il messaggio negativo verrà attutito e addolcito dalle due frasi positive. Facciamo qualche esempio. Vostra sorella vi ha preso un vestito dall’armadio senza chiedervelo. Voi potreste dirle:

FRASE POSITIVA: “Ti sta benissimo il mio vestito“.

FRASE NEGATIVA: “Avrei preferito che me lo chiedessi“.

FRASE POSITIVA: “Domani pomeriggio potremmo andare a fare shopping insieme“.

In questo modo avrete comunicato il vostro malcontento per il gesto di vostra sorella ma senza essere verbalmente aggressive e senza offendere nessuno.