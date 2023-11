Vuoi conquistarlo? Contesta ogni sua parola: ecco i segni che amano essere contraddetti

Ci sono dei segni zodiacali che si sentono stuzzicati se contraddetti. Scopri quali sono e fin dove puoi spingerti.

Si pensa sempre che nelle relazioni sociali sia importante andare d’accordo e assecondare i pareri altrui. Esistono però delle persone che per via di un carattere forte e di una vera attrazione per tutto ciò che è impossibile finiscono con il notare proprio chi da loro contro.

Ovviamente ciò non vale in tutti gli ambiti ma si rivela piuttosto vero, ad esempio, nelle relazioni sentimentali. Si tratta di un aspetto che dipende da tanti fattori ma che è legato in modo particolare all’influenza delle stelle. Ecco, quindi, quali sono i segni che almeno secondo le stelle andrebbero sempre contraddetti per essere conquistati.

I segni dello zodiaco che, almeno in amore, amano essere contraddetti

Prima di partire con i segni che amano essere contraddetti è bene sottolineare che ciò non vale sempre e che esagerare potrebbe portare a risultati opposti. Dopotutto si tratta di persone con un carattere forte e che pertanto amano il confronto ma senza che si esageri. Detto ciò, conoscere anche questo aspetto del loro carattere può fare davvero la differenza.

Scorpione

Ebbene sì. Forti, sicuri di se e difficili da conquistare, i nativi del segno dello Scorpione tendono a notare chi li contraddice. Ovviamente ciò andrà fatto in modo ironico e divertente. L’effetto sarà altrimenti quello di contrariarli e di metterseli contro. Dopotutto sono anche tra i segni più difficili da capire e che pertanto vanno sempre trattati con un certo riguardo.

Pesci

Anche se può sembrare strano anche i nativi dei Pesci amano chi da loro contro. Ciò dipende dalla loro voglia di novità e dalla paura di stancarsi facilmente. Cosa che con una persona con un carattere acceso è sicuramente più difficile. Inoltre non va dimenticato il rispetto che nutrono per chi dice sempre la verità anche a costo di ferire. Insomma, contraddirli potrebbe essere più positivo che dar loro ragione senza pensarlo davvero.

Gemelli

Anche i nativi dei Gemelli adorano chi ha un parere diverso dal loro. Contraddirli quindi può risultare persino positivo. Nel loro caso, però, è molto importante verificarne sempre l’umore. Se non è giornata, infatti, ogni azione potrebbe essere vista nel modo sbagliato. Al contrario, quando sono di buon umore, adoreranno lanciarsi in dibattiti per avere la meglio.

Ora che sai quali sono i segni da contraddire per avere una chance in più dovrai solo imparare a trattare con loro di giorno in giorno. Il tutto per un rapporto sicuramente ben distante dal rischio di cadere nella monotonia.