Vite al limite, la paziente perde solo 10Kg in 6 mesi: Nowzaradan si arrende, ma lei no

Vite al limite, il dottor Now è costretto ad arrendersi di fronte all’evidenza, ma la paziente non intende mollare

Quando si sceglie di intraprendere un percorso di dimagrimento, bisogna essere ben consci che non sarà affatto semplice.

Possono infatti insorgere diverse problematiche, possono presentarsi tentazioni che ti chiedono di cedere e di ricominciare a mangiare cibi non sani, e molte altre ragioni. Possono esserci anche delle problematiche più grandi che, come vampiri di energia, sono in grado di portare via quella motivazione iniziale che spingeva a lavorare su se stessi.

Niente, nella vita in generale, è facile, ma è altrettanto vero, che nulla è impossibile. In Vite al limite, programma di TLC che mostra uno spaccato di percorso di dimagrimento di pazienti affetti da grave obesità, queste problematiche emergono nei vari episodi in onda.

E non è semplice affrontare i propri mostri, le proprie paure, le proprie responsabilità. Il dottor Nowzaradan cerca di spronare i propri pazienti a perdere peso e a seguire la dieta, ma la verità è che qualsiasi cosa accada, è il paziente a dover dare il massimo per raggiungere l’obiettivo.

Vite al limite, la paziente perde poco peso: colpo di scena dopo il programma

Una delle protagoniste di Vite al Limite è stata Leneatha Reed, la quale si è rivolta al programma principalmente perché la sua condizione di salute era in pericolo, a causa degli eccessivi chili di troppo.

Quando il format giunge al termine, come al solito, il pubblico vuole conoscere le sorti dei protagonisti. Si crea, infatti, un vero e proprio legame affettivo e gli spettatori, oltre che fan, diventano dei veri e propri supporter.

Leneatha Reed si è rivolta al dottor Now con l’intento di perdere circa 200 Kg. Il motore di questa scelta è stata principalmente la figlioletta di due anni. Leneatha, infatti, oltre a non poter godere di momenti di condivisione con lei, perché impossibilitata fisicamente dal suo peso, aveva anche il timore di non poter vederla crescere.

Durante il programma, la donna aveva mollato la presa, sostenendo che i suoi impegni di madre single non le permettevano di impegnarsi a fondo. Scelta questa che aveva fatto gettare la spugna anche allo stesso dottor Nowzaradan.

Il colpo di scena, però, è avvenuto proprio in seguito, dopo la fine del programma. Leneatha Reed ha deciso, infatti, di riprendere la dieta e il programma di allenamenti, continuando il suo percorso di dimagrimento. Questo non senza difficoltà, poiché, come la donna stessa ha ammesso, ha vissuto momenti di depressione e sconforto. Sempre sostenuta, però, dall’amore dei suoi familiari.