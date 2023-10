Vite al limite, il dimagrimento più rapido che si sia mai visto: battuto ogni record

Ecco qual è stato il caso di maggior successo del tv show di Real Time Vite al limite: centinaia di kg persi.

Nella clinica di Houston il dottor Nowzaradan e la sua equipe curano da anni tanti pazienti affetti da obesità, cercando di condurli alla guarigione. Una su tutti però ha davvero cambiato vita.

Il suo è un caso record, dal momento che ha cominciato il programma Vite al limite con un peso corporeo di quasi 260 kg: ecco il suo strepitoso risultato.

Vite al limite, la paziente che è dimagrita più di tutti

Vite al limite è il tv show nato negli Stati Uniti ad opera degli autori tv di Tlc in America. Viene trasmesso anche in Italia dal 2013 su Real Time, con il medesimo format, ovvero con l’obiettivo di curare pazienti affetti da obesità, cercando di restituirgli la loro vita. Protagonista della trasmissione è il dottor Nowzaradan, diventato famoso per il suo metodo e anche per l’approccio severo e meticoloso.

L’esperto di medicina specializzato in chirurgia bariatrica infatti, mette a punto dei programmi di alimentazione e allenamento, che somministra a chi comincia il percorso di guarigione, e segue i pazienti passo dopo passo.

Sono stati parecchi coloro che negli anni si sono affidati alle cure della trasmissione, e una delle pazienti del tv show, che forse ricorderete, se avete seguito alcune delle puntate di Vite al limite, è stata Angel Parrish. La giovane donna soffriva di depressione e di DCA, che manifestava soprattutto con episodi frequenti di abbuffate e Binge eating.

Angel Parrish aveva 42 anni quando ha messo piede per la prima volta nella famosa clinica di Houston, pesava circa 258 kg, soffriva di obesità e sovrappeso sin dalla tenera età. Per capire quanto sia stato arduo il suo percorso basti pensare che all’età di 30 anni Angel pesava già 150 kg. Purtroppo la paziente ha continuato a mettere peso, fino a quando non ha deciso di affidarsi al dottor Nowzaradan e alla sua equipe specializzata in patologie legate all’obesità e ai disturbi del comportamento alimentare.

Grazie a Vite al imite Angel ha 130 kg, di cui è riuscita a liberarsi nel corso di un anno. Attraverso le cure del dotor Nowzaradan non solo è dimagrita tantissimo, ma addirittura a continuare a perdere peso anche dopo il programma, grazie al nuovo stile di vita, che nel corso della trasmissione è riuscito a fare suo. Angel Parrish è un ottimo esempio per molte persone in difficoltà.