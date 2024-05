Vacanza in Sicilia dove si è sposata Guenda Goria e dintorni: cosa vedere

Andare in vacanza rimanendo in Italia riserva sempre belle esperienze. In Sicilia si potrebbe esplorare un territorio tra Trapani e Agrigento. Vediamo qualche attrazione interessante.

Decidere di dedicare del tempo a noi stessi è doveroso. Possiamo cercare di rilassare mente e corpo in vari modi. C’è chi preferisce trascorrere qualche giorno in un monastero, chi ama dedicarsi a hobby e allo sport. A ogni età l’idea di un viaggio può allettare e regalare momenti indimenticabili.

Una vacanza in Sicilia dove si è sposata Guenda Goria

Si può scegliere una località invece di un’altra in un dato momento per svariate ragioni. Forse ci siamo già stati in passato e ci siamo trovati bene oppure ci ha incuriositi un servizio in tv. Proprio tg e programmi televisivi dedicati ai viaggi possono ispirare una vacanza.

Di recente la notizia del matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Gangitano si è diffusa tra i media. La location scelta è stata Mazara del Vallo. Questa è solo una delle ultime coppie vip che ha deciso di convolare a nozze in Sicilia. Ricordiamo tra le altre Chiara Ferragni e Fedez a Noto o Luisa Ranieri e Luca Zingaretti che hanno scelto il Castello di Donnafugata a Ragusa.

Mazara del Vallo si trova sulla costa sud occidentale siciliana in provincia di Trapani. La cittadina è famosa per la pesca del gambero rosso, ma anche per gli esempi dello stile barocco. Ricordiamo tra tanti il Collegio dei Gesuiti, palazzi ed altri edifici come la Chiesa di Santa Veneranda. Sono da visitare anche Piazza della Repubblica e la Cattedrale.

Altre bellezze

Imperdibile a Mazara del Vallo è inoltre il Museo del Satiro danzante con vari reperti archeologici. Il centro espositivo prende il nome dalla statua del satiro ritrovata in mare nel 1997. L’opera in bronzo alta sui 2 m risalirebbe a un periodo incerto tra IV e I sec. a.C. Sarebbe interessante anche una visita al Museo ornitologico.

Qualche giorno di vacanza presso Mazara del Vallo include senza dubbio spiagge e mare e pure degustazioni enogastronomiche. A pochi chilometri si potrebbero raggiungere inoltre Menfi, Sciacca e anche Marsala. Qui ci sono le incantevoli saline e il museo che ospita il relitto di una nave punica. Si potrebbe pure approdare a Mozia, la piccola isola con un bel sito archeologico.

Tra le sistemazioni turistiche di Mazara del Vallo ci sarebbe la Casa vacanze Preziosa a 59 euro a notte per 2 persone. Al Cortile Sant’Agostino Suites & Rooms un pernottamento per 2 persone si pagherebbe 70 euro. Per l’estate un vacanza in Sicilia dove si è sposata Guenda Goria e dintorni sarebbe quindi un’idea da considerare per rilassarci e vedere meraviglie.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per ulteriori dettagli e prezzi)