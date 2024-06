Montagne in Trentino Patrimonio UNESCO e un festival con musica, cibo, escursioni per accogliere l’estate

L’Italia ci offre la possibilità di vivere pienamente ogni stagione in luoghi splendidi. Chi ama gli sport invernali potrebbe trovare altrettanto piacevoli delle attività estive in montagna. Ecco come trascorrere una settimana in una località in Trentino Alto Adige.

Il mese di giugno per molti significa la fine delle lezioni scolastiche e l’inizio delle vacanze estive. Anche chi lavora comincia a programmare le ferie o un weekend lungo. Le mete più gettonate sono quelle lungo la costa. Ci sono anche i laghi tra le località preferite dove andare. Ci si può finalmente rilassare, abbronzare, fare dei bagni e sport acquatici.

Montagne in Trentino Patrimonio UNESCO e un festival con musica e degustazioni a cui partecipare

Una parte dei vacanzieri continua a scegliere la montagna non solo in inverno, ma anche nei mesi estivi. Prati, boschi, la bellezza delle vette e degli animali selvatici attraggono molti a ogni età.

In Trentino le Dolomiti sono Patrimonio UNESCO e riservano ai visitatori molte emozioni. Tra le località apprezzate ricordiamo Madonna di Campiglio e Pinzolo. Qui gli impianti di risalita riaprono a giugno e permettono di raggiungere i rifugi. Si possono fare escursioni di diversa difficoltà a piedi e in mountain bike e a varie quote.

In particolare dal 15 al 23 giugno 2024 si potrebbe partecipare al “Mountain Beat Festival. Emozioni ad alta e bassa frequenza” nella zona di Pinzolo. La musica sarà una delle principali attrazioni insieme ad altre iniziative interessanti. Il ricco programma di questo evento prevede ogni giorno del festival l’apertura del Villaggio Pineta, delle zone relax e dei food truck con cibo locale.

Esperienze di vario tipo sulle Dolomiti

Durante tutta la durata del Mountain Beat Festival si avranno dj set ed esibizioni di band. Per il 15 giugno sarebbe prevista un’esperienza di benessere. Il 16 giugno si potrebbe partecipare a una cooking class all’aperto. Il piatto da preparare saranno i canederli. L’esperienza in programma per giorno 17 si terrà presso il Borgo della Salute Caderzone Terme. Si tratta di una cena a lume di candela. Il 18 un’apicoltrice svelerà i segreti della sua passione, mentre giorno 19 sono in programma un’escursione e la proiezione di un film. Tra gli eventi seguenti segnaliamo lezioni di yoga e un pic nic. Un concerto di Renga e Nek si terrà in quota al Doss del Sabion il 22 giugno 2024. Per relax ed esperienze indimenticabili si potrebbero considerare queste montagne in Trentino Patrimonio UNESCO e un festival con musica e tante altre iniziative.

N.b. I concerti e le esperienze sarebbero a pagamento e su prenotazione. Accesso gratuito al Villaggio Pineta e all’area relax.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare il sito ufficiale per maggiori dettagli e per le eventuali prenotazioni).