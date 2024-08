Vacanza in città in Italia: ecco quali sono le mete migliori

Niente mare e niente montagna, ma il desiderio di fare una vacanza in città in Italia? Ecco qualche proposta per poter fare un viaggio soddisfacente da tutti i punti di vista.

L’Italia è bellissima e non c’è che l’imbarazzo della scelta per mete che possano essere di vacanza o di tutti i tipi. La penisola offre diverse possibilità, dal mare alla montagna, dalla pianura incontaminata alle città d’arte. In questo articolo vogliamo proporre qualche meta per una vacanza in città in Italia in cui la protagonista possa essere la cultura, ma non solo. Avete già qualche città del cuore in mente o che avete sempre voluto visitare?

Vacanza in città in Italia: Bologna

Se parliamo di cultura non possiamo non considerare la bellissima città di Bologna che viene soprannominata “la città dotta”. Ci sono tantissimi musei, gallerie d’arte, monumenti storici e strade famose in cui trovare dei locali caratteristici e molto comodi. Per non parlare di Piazza Maggiore con la Fontana di Nettuno e la Basilica di San Petronio. Anche i portici di Bologna sono famosi e bellissimi, offrono riparo in caso di maltempo, tra le altre cose. È raccomandato fare un giro nei colli bolognesi che circondano la città e magari recarsi da quelle zone nel mese di settembre. Non solo perché si paga di meno, ma anche perché ci sono numerosi festival a cui poter partecipare.

Torino

Settembre è anche il mese perfetto per visitare Torino. Questa città oltre ad offrire la vista della meravigliosa Mole Antonelliana, ci fa scoprire il Palazzo di Venaria Reale, con splendidi giardini, e la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Anche qui Musei a non finire, tanta cultura e un panorama bellissimo e suggestivo se si ha la possibilità di vedere il tramonto sulla città.

Firenze

Se l’intento è quello di visitare una città piena di cultura e arte, il pensiero andrà sicuramente alla bellissima Firenze, simbolo del Rinascimento italiano. Anche qui, solamente passeggiando in centro ci si rende conto della grandezza di chi ha progettato e costruito il Duomo, chi ha realizzato i famosi giardini, le statue e le terrazze. Firenze offre panorami sulla città senza paragoni e si respira storia, cultura e arte ad ogni suo angolo.

Insomma, se pensate ad una vacanza in città in Italia, settembre è il periodo migliore, per lasciare abbassare un po’ le temperature e per poter circondarsi di arte e di meraviglia. Che cosa ne pensate di queste tre proposte?