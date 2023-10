Uomini e Donne, ex tronista in ospedale: cos’è successo

Un ex tronista di Uomini e Donne è finito in ospedale facendo preoccupare tutti i fan. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Uomini e Donne continua ad appassionare i telespettatori con le storie d’amore che nascono all’interno del programma. Il dating dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi ogni giorno su Canale 5, nel corso degli anni si è adeguato ai tempi che cambiano introducendo il trono over accanto a quello classico.

Abbiamo così imparato a conoscere Gemma Galgani che si è legata sentimentalmente a diversi uomini senza mai riuscire a trovarne uno adatto a lei. Meglio è andata a Ida Platano che dopo un tira e molla con Riccardo, si è fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Il meccanismo del programma è semplice: un tronista conosce diverse corteggiatrici, ci esce in esterna e alla fine deve sceglierne una per trovare la sua anima gemella. A volte scatta l’amore, come è successo ad Aldo e Alessia che si sono sposati e hanno avuto dei figli. Altre volte invece le coppie si lasciano dopo pochi mesi dalla scelta. È anche previsto che un corteggiatore finga e al momento della scelta dica no o che un tronista abbandoni il trono perché non trova nessuno di interessante.

Uomini e Donne, ex tronista finisce in ospedale

Uno dei troni più veloci è stato quello di Andrea Cerioli che ha scelto Arianna Cirrincione. Il tronista era un volto noto della televisione avendo partecipato ad altri reality come Temptation Island Vip e il Grande Fratello. Nel 2019 diventa tronista di Uomini e Donne e rimane folgorato dalla bellezza della sua corteggiatrice Arianna. I due escono dal programma insieme e ancora oggi fanno coppia fissa, anche se tra alti e bassi.

Recentemente Andrea Cerioli ha fatto preoccupare i fan per una storia postata sul suo profilo instagram che vanta circa 1,5 milioni di follower. Il modello e influencer è apparso in un letto d’ospedale con un braccialetto, segno che è stato ricoverato e ha dovuto ricorrere alla cure del Pronto Soccorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cerioli (@iamandreacerioli)

Subito però ha voluto tranquillizzare tutti spiegando cosa fosse successo nella didascalia: “Una bella gastrite acuta, no stress“. A volte è appunto lo stress a far peggiorare questa infiammazione della parete interna dello stomaco a comparsa brusca e improvvisa. Andrea Cerioli presto diventerà papà dato che la sua Arianna aspetta una femminuccia. La piccola dovrebbe nascere intorno a febbraio ed è pronta a portare gioia all’interno della famiglia.