Una città sotterranea per 20000 abitanti: la storia di una scoperta incredibile

Recentemente è giunta la notizia di una scoperta incredibile: una città sotterranea unica al mondo per 20.000 abitanti.

Nessuno avrebbe mai immaginato una scoperta del genere sotto la superficie terrestre. Nel mondo esistono molte città sotterranee, ma quest’ultima ha un qualcosa che la rende unica. Ad esempio, una delle metropoli che possiede una piccola città sotterranea è Roma, con la famosa Catacomba di via Latina. Quest’ultima conserva delle tombe pagane e cristiane appartenenti a persone della stessa famiglia, vissute nell’antica Roma. Il tutto è abbellito da una serie di affreschi fantastici e da enormi sale sepolcrali.

Un’altra città con un mondo sotterraneo è Napoli: a circa 40 metri di profondità si trova un antico acquedotto con delle cisterne costruite dai greci. Inoltre, è attorniato da una serie di cunicoli che servono a connettere oltre 4.000 pozzi. Proseguendo il cammino sotterraneo è possibile incontrare anche i resti di un antico teatro romano.

La città sotterranea per 20.000 abitanti

Si tratta di una vera e propria città sotterranea scoperta per caso nel 1963: un uomo stava inseguendo le sue galline a Cappadocia in Turchia, quando improvvisamente si è trovato davanti la più grande metropoli sotterranea della storia. Questa antica città, chiamata Elengubu (conosciuta oggi come Derinkuyu), poteva ospitare oltre 20.000 abitanti, cioè un intero paese costruito sotto la superficie terrestre.

Ciò che stupisce di più quando si visita questa città, oltre all’immensità del progetto, sono i tunnel bassi che collegano le varie zone. Gli storici affermano che i tunnel sono stati costruiti con un’altezza ridotta, proprio per costringere gli intrusi a camminare a testa bassa e con la schiena piegata in avanti.

E non solo: gli antichi popoli turchi per proteggere le porte della città, installarono dei massi rocciosi di mezza tonnellata con dei piccoli fori, all’interno dei quali inserivano le loro lance per colpire gli intrusi. Un’altra caratteristica straordinaria dell’antica città di Elengubu, sono le 600 proprietà private costruite in superficie, le quali possiedono delle aperture che portano al mondo sotterraneo. In altre parole, queste abitazioni avevano il compito di collegare la società in superficie con la società sotterranea. Inoltre, sotto la superficie terrestre, oltre agli alloggi, c’erano persino scuole, chiese, stalle, magazzini e cantine.

Sicuramente, molti si saranno posti la seguente domanda: ma come arrivava l’aria per far respirare 20.000 persone sottoterra? Gli antichi progettarono un sistema di ventilazione con 50 pozzi, per convogliare l’aria sotto la superficie terrestre. In più, era presente anche un altro meccanismo che serviva per far arrivare l’acqua nella città di Elengubu. Secondo degli studi recenti, questa enorme città sotterranea potrebbe essere stata costruita tra il XV e il VII secolo a.C. Tuttavia, altre ricerche affermano che potrebbe essere ancora più antica.