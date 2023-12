Tumore all’intestino, i sintomi apparentemente innocui che non devi ignorare: ecco come riconoscerli

Per il cancro all’intestino, la tempistica con cui viene scoperto e diagnosticato è fondamentale per predisporre le cure: ecco i sintomi da non sottovalutare.

Il tumore all’intestino è una realtà che colpisce molte persone in tutto il mondo, richiamando l’attenzione sulla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la prevenzione. Questo tipo di cancro, che può colpire sia l’intestino crasso che quello tenue, rappresenta una sfida significativa per la salute globale. Ecco i sintomi apparentemente innocui e insignificanti che, invece, non dovremmo mai sottovalutare o ignorare.

Negli ultimi anni, la frequenza del tumore all’intestino è aumentata, suscitando preoccupazione tra la comunità medica e i ricercatori. Si stima che milioni di persone siano attualmente affette da questa malattia, e la sua incidenza sembra crescere soprattutto nei paesi occidentali, associata a stili di vita poco salutari e diete sbilanciate.

Uno dei fattori chiave nella lotta contro il tumore all’intestino è la consapevolezza. La mancanza di sintomi evidenti nelle fasi iniziali rende cruciale l’importanza degli screening regolari, specialmente per coloro che presentano fattori di rischio come età avanzata, storia familiare di cancro intestinale o condizioni mediche predisponenti.

Tumore all’intestino: i sintomi da non sottovalutare

I progressi nella ricerca medica stanno contribuendo a sviluppare nuove terapie e approcci di trattamento per il tumore all’intestino. La chirurgia rimane uno dei principali interventi, ma l’uso combinato di chemioterapia e terapie mirate sta emergendo come un promettente passo avanti nella gestione di questa malattia. La prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella riduzione dell’incidenza del tumore all’intestino. Adottare uno stile di vita sano, seguire una dieta bilanciata ricca di fibre, e partecipare agli screening preventivi sono passi chiave per ridurre il rischio di sviluppare questa malattia.

Ma per prevenire è necessario anche conoscere e comprendere quali possano essere i sintomi da tenere d’occhio. Come per ogni forma tumorale, infatti, anche per il cancro all’intestino, la tempistica con cui viene scoperto e diagnosticato è fondamentale per predisporre le cure. Il tempo è una discriminante importantissima tra la guarigione e le conseguenze più gravi.

Il tumore al colon-retto non riguarda solo gli anziani: anche tra gli under 50, infatti, il numero dei casi è in aumento. Diarrea frequente e perdurante, perdite di sangue (insieme alle feci o meno), dolori addominali continui e persistenti e anemia. Sono questi i campanelli di allarme identificati da un gruppo di studiosi della Washington University School of Medicine di St. Louis, che potrebbero aiutare a identificare precocemente un tumore colon-rettale. Aumentando le possibilità di guarigione.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Journal of the National Cancer Institute, analizzando 5.075 pazienti con un carcinoma colon-rettale ai primi stadi. Questi quattro segnali potrebbero permettere di scovare un tumore agli inizi, anche due anni prima di quanto non accada nella maggior parte dei casi.