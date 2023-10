Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici cambia look: quasi irriconoscibile così

Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici cambia look e pubblica uno scatto sul suo profilo di Instagram: quasi irriconoscibile così

Tommaso Stanzani, ad oggi, è sicuramente uno dei ballerini più discussi che abbiamo visto esordire nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua avventura è cominciata che era davvero giovanissimo: il suo talento venne accolto dalla professoressa Alessandra Celentano, che decise di prenderlo sotto la sua ala protettiva e di insegnargli tutto quello che lei conosceva della danza. Così Tommaso si è ritrovato a portare avanti un percorso, nel programma, davvero duraturo.

Non avrebbe mai pensato che quella sarebbe stata la parte iniziale di un’avventura che lo avrebbe portato a diventare davvero famosissimo. C’è anche da dire, che dopo la fine del suo percorso all’interno della scuola, Tommaso ha cominciato una storia d’amore con il vincitore dell’epoca del Grande Fratello VIP, ovvero Tommaso Zorzi. I due sono stati insieme per diverso tempo e la loro storia fece molto scalpore. Questo diede a Tommaso Stanzani la possibilità di farsi conoscere ancora da più persone.

Tommaso Stanzani ha cambiato look: lo scatto sui social conquista tutti

La loro storia non è durata come i loro fan speravano, infatti ad un certo punto, senza svelare le motivazioni, i due hanno messo fine alla loro relazione e annunciato questa cosa al pubblico di persone che avevano imparato ad amarli come coppia. Da quel momento in poi hanno intrapreso due strade completamente separate, e ad oggi Stanzani sta cercando la strada migliore per lui. E pare che sia certo di essere sul punto di trovarla.

Nel frattempo, su Instagram è sempre più seguito: ha davvero tantissime persone che gli vogliono bene e che lo sostengono in tutto quello che fa.

I suoi follower crescono ogni giorno in maniera esponenziale, e proprio in queste ultime ore ha spiazzato tutti loro con uno scatto che ha pubblicato sul suo profilo. Qui lo vediamo con un nuovo taglio di capelli e un biondo che mette in risalto la sua carnagione chiara e i suoi occhi azzurri.

I suoi fan hanno promosso questo nuovo look, dicendogli che sta davvero bene e che dovrebbe mantenere questo colore anche per la prossima estate. Conoscendolo, è molto probabile che sceglierà di farlo.