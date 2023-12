Tina Cipollari irriconoscibile, caschetto cortissimo (biondo platino): la foto che fa discutere sui social

Tina Cipollari una ne combina, ma alla fine…cento ne fa! È da sempre un personaggio fuori dagli schemi, ma questa volta ha proprio esagerato.

Cosa rende Tina Cipollari un personaggio indiscusso? Il suo caratterino tagliente, ma con esso anche uno stile unico e riconoscibile ovunque. L’opinionista acerrima nemica della dama torinese Gemma Galgani, le pensa tutte per sconvolgere il pubblico, e proprio perché è così imprevedibile ci riesce sempre. Energica, prorompente e trasgressiva, è una bomba di stile, ma questa volta il caschetto biondo platino non ha ottenuto l’esito sperato.

Inizia la sua carriera televisiva a Uomini e Donne, fortunatissimo dating show in onda da oltre vent’anni su Canale 5. Diciamo che il format è piaciuto così tanto all’opinionista, che non ne ha potuto più fare a meno. Maria Concetta Cipollari, nome originale, nasce a Viterbo nel 1965, ed è da sempre un volto d’impatto. Appunto, era il lontano 2001 quando entra in scena con il ruolo di corteggiatrice, dell’allora parrucchiere in erba, Ilio Cristian Maria Nalli, da tutti conosciuto come Kikò.

Hanno avuto tre splendidi figli nati da un matrimonio durato negli anni. Si sposano nel 2005, ma la relazione si conclude nel 2018 con un divorzio ufficiale. Nonostante ciò, sembrano in buoni rapporti. Una vita ricca e piena, ma alle volte i “colpi di testa” lasciano un segno che non sempre…viene apprezzato!

Tina Cipollari, il caschetto della discordia: la foto provocatoria

Se c’è qualcosa che riesce molto bene a Tina Cipollari, è proprio il suo essere estroversa e d’impatto. Non c’è occasione che perde per mettersi in mostra, e questa volta lo fa scaturendo non poco malumore davanti al grande pubblico. Cosa ha combinato per essere criticata così tanto? Ebbene, il caschetto biondo non è poi così lontano dal suo stile, perché comunque è così da sempre. Ma è la didascalia a suscitare clamore.

L’opinionista ha sempre avuto un look un po’ da “vamp”. Dai colori, biondo freddo, al make up curato, occhi con matita e mascara marcati e labbra rosse alla Marylin Monroe, è una donna che anche in ambito di stile ci sa fare. Diciamo che le piace osare, ma non le piace chi ha da ridire sulle sue scelte. Questa volta però la sua “azione” è provocatoria, perché il suo intento è proprio quello di sconvolgere, e lo fa benissimo.

Qual è la didascalia? È da questa che fa fare un salto nel passato ai followers ed utenti del web: cita Rihanna con un hashtag! Infatti indossa il caschetto biondo platino…proprio come lei. Diciamo che il paragone ha scatenato dei commenti per niente carini da parte di alcuni membri del pubblico di Internet, ma non di tutti. C’è chi la osanna e la ama proprio perché è così. D’altronde, alla Cipollari non importa di chi la giudica, perché sa ogni volta come controbattere: devastare gli haters è il suo pane quotidiano.