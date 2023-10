Ti danno il cuore ma se li deludi ti cancellano per sempre dalla loro vita: non tradire mai la fiducia di questi segni zodiacali

Il segno zodiacale influenza la personalità di ognuno di noi nonché i comportamenti che adottiamo. Chi secondo l’Oroscopo dopo una delusione non ritroverà la fiducia nell’altro?

Secondo l’astrologia ogni segno zodiacale ha un diverso approccio alla vita e all’amore e presenta punti di forza e debolezze.

I principi dell’astrologia hanno come base i segni dello Zodiaco. Ogni segno ha le proprie intrinseche caratteristiche e un modo di affrontare la vita diverso. Coloro che nascono in un determinato periodo sono accomunati da lati positivi e difetti tanto da poter descrivere con precisione la personalità di ogni segno zodiacale. Ci sono quelli più testardi, i più coraggiosi, i timidi e gli insicuri ma anche i più passionali e i vendicativi.

Oggi scopriremo quali sono i segni che una volta avuta una delusione difficilmente dimenticano. Se si tradiscono o contrariano non si potrà più recuperare la loro fiducia. Ci soffermeremo sui segni di acqua, tendenzialmente gentili ma anche molto emotivi. Credono nell’amore e danno il massimo in una relazione – anche di amicizia – ma una volta delusi sentono la necessità di proteggere le proprie emozioni e difficilmente perdoneranno concedendo nuova fiducia.

Non deludere mai un segno d’acqua, non ti darà nuovamente fiducia

La fiducia è il convincimento che l’altro corrisponda alle nostre aspettative. Se c’è fiducia si crea un legame affettivo molto forte nato dalla sensazione che l’altra persona non ci deluderà mai. Avere fiducia significa sentirsi al sicuro, poter contare sull’altro (o su sé stessi) e avere il coraggio di esporsi comunicando le proprie emozioni.

I segni d’acqua vogliono proteggere queste emozioni. Per loro la manifestazione dei sentimenti è un atto da tutelare e da elargire con parsimonia fino a che non si sentiranno completamente a proprio agio con l’altro. Una volta raccolta la loro fiducia, Cancro, Pesci e Scorpione sapranno mostrarsi molto generosi e attenti alle necessità altrui.

La gentilezza innata li porta verso rapporti d’amore vero, in cui si dà senza chiedere solo per la felicità di vedere il partner o l’amico appagato. Ma se questa fiducia verrà scalfita non si perdonerà di aver ferito i sentimenti. Basta una delusione affinché Cancro, Scorpione e Pesci prendano le distanze diventando freddi e distaccati.

Recuperare la fiducia persa di un segno d’acqua si rivelerà molto difficile se non impossibile. La paura di un successivo tradimento non darà spazio al perdono. Questi segni tengono troppo alle proprie emozioni e non permetteranno a nessuno di colpirli una seconda volta.