Ti chiederanno cosa usi quando sentiranno il profumo di casa tua: ti sveliamo il trucco

Con questo prodotto la tua casa profumerà di buono in un modo pazzesco: tutti ti chiederanno di saperne di più, grandioso!

Gli amanti del pulito sanno benissimo quanto sia complicato avere a che fare con i cattivi odori. A meno che non si abbia l’abitudine di cucinare all’aperto, può capitare che – subito dopo aver preparato il pranzo o la cena per la propria famiglia – si inizi a diffondere per tutta casa la puzza di mangiare, che il più delle volte arreca non poco fastidio. Che fare, quindi, in una situazione del genere?

Se anche tu vai matta per i buoni odori e ti impegni tantissimo affinché persino la tua casa abbia un profumo gradevole a tutti, è bene che tu conosca come sia possibile ottenere un tale risultato senza deodoranti per ambiente e prodotti chimici. Sono già tantissime, infatti, quelle persone che hanno scoperto questo trucchetto, non perdendo mai occasione di metterlo in pratica: tu cosa aspetti?

Preparare questo deodorante naturale fai da te, ti assicuriamo, è un vero e proprio gioco da ragazzi. Non solo gli ingredienti da utilizzare sono pochi e facili da rintracciare, ma ti richiederà nessun sforzo fisico o una grossa quantità di tempo. Insomma, da provare!

Come profumare tutta la casa con questo deodorante naturale

Sei stanca di acquistare profumi per ambienti che costano un botto e che, a lungo andare, perdono completamente la loro essenza? Ti svelo il trucco per profumare la tua casa con un costo minimo, ma soprattutto che ti permetterà di finire sulla bocca di tutti.

Tutto quello ti occorre per deliziare i tuoi ospiti con un odore di buono è:

• 2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

• 2 tazze di acqua calda;

• 1 contenitore di plastica spray;

• 10 gocce di olio essenziale o, in alternativa, del succo di limone.

Una volta preso tutto l’occorrente, puoi immediatamente rimboccarti le maniche e procedere con la preparazione del deodorante fai da te. Ecco quali sono i passaggi da seguire:

• Riscalda leggermente due tazze di acqua corrente, ma fai attenzione a non renderla troppo bollente;

• Con l’aiuto di un imbuto, versa due cucchiai di bicarbonato di sodio nel contenitore spray;

• Aggiungi l’acqua, poi le gocce dell’olio essenziale che hai scelto;

• Fatto questo, chiudi il contenitore e agitalo per bene così da far mischiare per bene gli ingredienti;

• Una volta ottenuto una soluzione omogenea, iniziala a vaporizzare su divani, mobili e tessuti.

Semplicissimo, non trovi?