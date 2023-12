Ilary Blasi, anche il cognato è famosissimo: chi è e cosa fa il marito della sorella Melory

Ilary Blasi, sapete chi è suo cognato? Ecco cosa fa nella vita il marito di sua sorella Melory: in pochi ne sono a conoscenza.

Da quando Ilary Blasi ha deciso di vuotare il sacco sulla separazione da Francesco Totti nel documentario Unica, sul web e in tv non si fa altro che parlare di tutto quello che ha rivelato. Nel corso dell’intervista, infatti, la conduttrice ha raccontato che la crisi del suo matrimonio sarebbe cominciata quando Totti ha scoperto che lei aveva incontrato per un caffè un uomo di cui non ha rivelato l’identità (secondo le indiscrezioni sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino).

Dopo i primi problemi, poi, Ilary ha scoperto il tradimento di suo marito con Noemi Bocchi, assoldando anche un investigatore privato per raccogliere prove su quello che i giornali già insinuavano da mesi e su cui lei aveva cominciato ad avere dubbi. Prima d quel momento, infatti, per la conduttrice era impensabile che suo marito potesse averla tradita soprattutto dopo che lui stesso aveva negato con sicurezza.

I racconti di Ilary hanno lasciato tutti a bocca aperta e da parte di Totti non c’è stata alcuna replica, almeno per il momento. Nel documentario, poi, appaiono anche la mamma e le sorelle della conduttrice, Silvia e Melory. Le avete mai viste? Quest’ultima in particolare è diventata da poco mamma per la seconda volta. Sapete chi è suo marito? Scopriamo insieme cosa c’è da sapere su di lui.

Ilary Blasi, sapete chi è il marito di sua sorella Melory e cosa fa nella vita? Ecco tutti i dettagli sul cognato della conduttrice

Ilary Blasi è una delle grandi protagoniste delle ultime settimane sui social, soprattutto dopo che è uscito il suo documentario ‘Unica’, nel quale ha parlato per la prima volta della separazione da Francesco Totti, rivelando una serie di dettagli e retroscena inediti. Oltre alla conduttrice, nel documentario sono intervenute anche sua madre e le sue sorelle Silvia e Melory.

Quest’ultima pochi giorni fa è diventata mamma per la seconda volta e ha dato un fratellino alla sua piccola Jolie, nata nel 2021. Sapete chi è suo marito? Si chiama Tiziano Panucci ed è innamoratissimo di lei, come si vede anche dai social. L’uomo è particolarmente riservato e non ama stare sotto i riflettori, infatti difficilmente lo si vede nelle occasioni pubbliche.

Solo sul progfilo Instagram di Melory si trova qualche sua foto o video. Ma cosa fa nella vita il cognato di Ilary Blasi e cosa c’è da sapere su di lui? Non tutti conoscono questo retroscena, visto che lui è sempre stato molto riservato, ma Tiziano lavora alle Poste Italiane ed è un tifoso sfegatato della Roma. Eravate a conoscenza di queste notizie su di lui?