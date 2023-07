Test visivo: cosa ti colpisce prima tra le scale e la donna che medita? La risposta rivela un particolare su di te

Vivi nel presente o sei già proiettato al futuro? Grazie a questo test potrai avere subito la risposta.

La mente funziona in modo diverso per tutti e infatti alcune persone cercano di vivere il presente giorno per giorno, mentre altre progettano ogni dettaglio del loro futuro.

Se vuoi scoprire come la tua mente ti fa vivere veramente la quotidianità questo allora è il test perfetto per te, poiché ti basterà osservare l’immagine presente qui sopra e cercare tra i risultati quello corrispondente all’immagine che hai notato subito a colpo d’occhio. Senza ripensamenti o senza dare una seconda occhiata, in questo modo potrai ottenere la risposta che si addice veramente a te. Ti informiamo che il test non è stato realizzato su prove scientifiche, ma è da eseguire per puro divertimento e relax.

I profili del test: le scale o la donna

Se l’immagine che ha catturato subito la tua attenzione è quella delle scale significa, che la tua mente è decisamente proiettata verso il futuro. Le scale portano al di fuori dell’immagine, proprio come la tua mente ti porta fuori dalla cornice della giornata che stai vivendo, facendoti realizzare piani e progetti su quello che sta per arrivare. Hai delle grandi ambizioni e le tue idee sono molto all’avanguardia e per questa ragione cerchi di pianificare al meglio ciò che ti sta per aspettare, così da essere sempre pronto.

Purtroppo, essendo così proiettato verso ciò che deve ancora avvenire, non riesci a goderti appieno il momento presente, troppo concentrato a passare da un obiettivo all’altro senza nemmeno prenderti il tempo per apprezzare i tuoi sforzi e risultati.

Se invece hai notato a colpo d’occhio la donna che medita, significa che riesci a vivere al meglio nel presente. Sei una persona molto riflessiva che analizza ogni singolo momento, cercando di godersi ogni istante e ogni esperienza il più a fondo possibile, vivendo letteralmente alla giornata, senza preoccuparti di quello che succederà.

Sai benissimo che è impossibile programmare il futuro, perché potrebbe accadere qualsiasi evento o imprevisto a scombussolare tutti i piani, e per questo preferisci concentrarti su quello che sta accadendo al momento, piuttosto che su eventualità che non è detto che si realizzino. Questo è possibile grazie all’ottimo rapporto che hai con il tuo io interiore, legame su cui hai lavorato nel tempo e che sai di poter ancora perfezionare e migliorare.