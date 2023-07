Cubo di Rubik, quasi nessuno riesce a risolverlo! E se ti dicessi che c’è il trucco geniale? Lo fai in soli 15 secondi

Non sei mai riuscito a risolvere il cubo di Rubik? E se ti dicessi che c’è un trucco che ti permette di farlo in 15 minuti? Eccolo.

Sapete risolvere un cubo di Rubik? Da sempre sembra per tutti un’impresa impossibile, eppure c’è un metodo segreto, un trucco per risolverlo in soli 15 minuti. Se avete completato un solo strato, o due o addirittura tre, vi basta poco per capire come completarlo tutto. Una questione di matematica e di algoritmi. Un oggetto studiato a tavolino che ancora oggi mette in discussione le capacità logiche di tante persone che si immolano nella piccola impresa.

Se in casa avete un cubo di Rubik che attende ormai da tempo di essere risolto, questa potrebbe essere la vostra occasione. Molto spesso si vedono persone riuscire a risolvere il cubo in 15 secondi, molti hanno anche ottenuto un record mondiale per questa abilità. La loro abilità però non è altro che tecnica e allenamento di questo metodo infallibile per risolvere il cubo. Adesso elencheremo una guida facile e dettagliata da seguire che permette di risolvere il famigerato cubo colorato.

La guida per risolvere il cubo di Rubik: la soluzione definitiva al dilemma

Il metodo a strati è quello più facile e intuitivo da seguire per risolvere il cubo di Rubik, anche se non è quello più veloce. Questa guida è stata pubblicata e descritta per la prima volta da David Singmaster nel libro «Notes on Rubik’s Magic Cube» del 1980. Andiamo a scoprirlo.

Prima di tutto è necessario evidenziare le 6 facce del cubo, ognuna di un colore diverso. Poi ci sono i centri, gli spigoli e gli angoli. I centri sono 6, gli spigoli 12 e gli angoli 8. I colori sono: bianco, arancione, blu, verde, rosso, giallo.

Si comincia a risolvere il primo strato, cominciando dal colore che volete. Fate prima una croce con il centro e i 4 spigoli, poi completate la faccia mettendo al loro posto gli angoli. Dopo aver completato il primo strato capovolgete il cubo senza mai modificare il primo strato. Con due algoritmi precisi riusciamo a risolverla: in pratica dobbiamo ruotare la faccia superiore, dopo applichiamo l’algoritmo adatto. Naturalmente si deve ripetere l’operazione 4 volte rigirando il cubo, perché gli spigoli da mettere a posto sono 4.

Il terzo strato è più complicato perché gli algoritmi applicati dovranno modificare solo il terzo strato lasciando i primi due invariati. Procedete a formare queste sequenze: croce gialla, pavimento giallo, mettere a posto gli angoli, mettere a posto gli spigoli. Gli algoritmi si possono consultare dal testo o su internet. Il resto sta alla vostra capacità, buona fortuna!