Test matematico: riesci a completare la sequenza numerica? Hai pochi secondi a disposizione

Pensi di essere in grado di completare la sequenza in pochi secondi? Metti subito alla prova la tua mente.

I test e le sequenze di matematica sono un modo molto divertente e intrigante per trascorrere un paio di minuti della propria giornata mettendo alla prova le proprie conoscenze in questo ambito.

Se sei convinto che la matematica sia il tuo punto di forza e che non possano esserci numeri in grado di poterti mettere in difficoltà, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a capire quale sia il numero mancante della sequenza proposta. Messo così potrebbe sembrare anche un test abbastanza facile, ma la difficoltà principale risiede nel fatto che avrai solamente 10 secondi di tempo per riuscire a scoprire quale sia la risposta corretta.

Per riuscire a rispettare la regola del gioco, ti invitiamo ad impostare un timer così da non eccedere con il tempo massimo e, solo quando sarà suonato, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e confrontarti con esso, in modo da capire se sei davvero stato in grado di indovinare come completare la sequenza matematica in questione.

Test matematico: e tu hai risolto la sequenza facilmente?

Le sequenze numeriche sono realizzate in modo tale da rispettare sempre una regola ben precisa che una volta compresa può essere applicata con molta facilità a tutte le righe e le colonne presenti, e che di conseguenza permette di trovare con pochi sforzi i numeri mancanti.

Soprattutto chi ama la matematica e chi è abbastanza bravo nel colpo d’occhio potrà riuscire a risolvere questa sequenza, visto che il tempo è a disposizione è veramente poco e bisogna avere la mente allenata e scattante. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare: avrai molte altre occasioni del genere per poterti metterti alla prova.

Tornando al test vero e proprio, se i 10 secondi tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. Come si può osservare notando i tre numeri presenti, sono tutti quanti in successione e si ottengono moltiplicando 3 x 2, 3 x 3 e 3 x 4. Di conseguenza il numero mancante può essere trovato moltiplicando 3 x 5 oppure sottraendo il numero 3 partendo da quello più in alto e a sinistra. Per cui il numero misterioso è il 15. E te, sei riuscito a indovinare oppure avresti avuto bisogno di più tempo?