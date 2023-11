Test matematico per numeri uno: solo i più forti riescono a risolverlo in meno di 30 secondi

Test matematico solo per veri geni: sei pronto per risolvere questo enigma? Sembra difficile ma ce la puoi fare

Molti lettori sono appassionati dei nostri fantastici test che solitamente puntano a distrarci dalla routine quotidiana, a intrattenerci e ad allenare parte del nostro cervello dando gli stimoli necessari per tenerlo sempre super attivo. Oggi, abbiamo deciso di proporvi un test matematico abbastanza complicato, ma siamo sicuri che potreste risolverlo con molta tranquillità: andiamo a scoprire insieme di che si tratta.

Quello che dobbiamo sottolineare è che i nostri test non hanno alcuna validità scientifica ma mirano semplicemente a intrattenere i nostri lettori e a migliorare la loro acutezza visiva, il loro livello di attenzione e concentrazione.

I test matematici non sono molto semplici da risolvere poiché bisogna essere ferrati a numeri e formule. È quello che pensano in molti; in realtà, servirebbe solo un po’ di concentrazione e poca distrazione per risolvere qualsiasi cosa. Come si dice, “Nessun limite eccetto il cielo”.

Quello che devi fare per questo rompicapo è semplicemente scoprire quale numero deve essere inserito al posto del punto interrogativo. Sei pronto per metterti alla prova? Hai poco più di 3 minuti per riuscirci e siamo più che sicuri che ce la farai.

Test matematico: ecco qual è la soluzione

Allora come è andata? È stato complicato riuscire a trovare la soluzione al nostro test? Quello che ci teniamo a dirti prima di svelarti la soluzione è che se sei arrivato fin qui vuol dire che ci hai messo tutto l’impegno e l’attenzione per trovare la giusta formula affinché il test fosse facilmente risolto.

Se ci sei riuscito allora sei davvero un genio della matematica e dei nostri test; se, invece, non hai trovato la soluzione niente paura, ci riuscirai la prossima volta con un po’ di impegno.

La soluzione

Come potete percepire dalla foto sopra menzionata, il numero che è andato a sostituire il punto interrogativo è il 37.

Ma qual è il calcolo esatto per individuarlo? Era molto semplice, basta aggiungere ad ogni numero +4:

25+4= 29

29+4= 33

33+4= 37

È stato complicato trovare questa soluzione? Il segreto era, per l’appunto, quello di partire dall’ultima cifra per individuare la prima. Per la prossima volta siamo sicuri che saprai applicare questo piccolo trucchetto e riuscirai a sorprendere i tuoi amici.