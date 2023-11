Riconoscete la bimba in foto? Oggi ha 46 anni e conduce un programma famosissimo

La bambina della foto oggi è una delle donne più famose del piccolo schermo italiano, riesci a riconoscerla?

Prova a guardare con attenzione a ogni dettaglio e cerca di indovinare di chi si tratta. Intanto noi ti forniamo un enorme indizio. Lei oggi è una diva della tv e negli ultimi due anni è molto spesso in onda, soprattutto in tarda serata. Conduce un programma che ha realizzato per tre edizioni di fila ascolti record.

Come forse avrai già capito lei è una conduttrice ed è uno dei volti femminili più apprezzati tra quelli che occupano il piccolo schermo nostrano. Osserva gli occhi, lo sguardo, l’espressione del viso e ti renderai conto che hai già visto questa dolcissima e piccola bambina tante altre volte!

Bambina, chi è la donna famosa ritratta in questo tenero scatto di alcuni anni fa

La bambina della foto oggi è cambiata, almeno dal punto di vista personale e professionale, ed è diventata una diva della tv, una professionista affermata del settore dell’informazione e dello spettacolo. Si tratta di una donna del piccolo schermo che ha fatto strada, partendo dal giornalismo e dalla carta stampata, è approdata poi in tv. Ma a chi corrisponde quello scatto?

La bambina dell’immagine oggi è la conduttrice di un noto programma di casa Rai. La sua trasmissione va in onda su Rai 2, ed è passata dalla seconda serata alla prima serata, proprio per l’ampio seguito del tv show di cui è al timone. Il nome del suo programma televisivo ricorda gli animali, e la chiave del grande successo di pubblico che riscuote ad ogni puntata è lo spazio dato a personaggi famosi della musica, dello spettacolo, del cinema della politica, della tv e non solo, i quali si raccontano senza filtri. Di recente ha ospitato Patty Pravo, Melissa Satta, Fabrizio Corona, e alcune di queste interviste hanno fatto molto clamore.

Avete capito chi è la bellissima bambina rappresentata in quella foto? Il suo sguardo è inconfondibile e anche il tratti delicati del suo viso espressivo. Bionda, bellissima e sveglia allora proprio come oggi: lei è la mitica Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve!

La foto è stata pubblicata dalla stessa Francesca che ha voluto ricordare una delle sue estati lunghe e spensierate da bambina, quando sorrideva felice e allegra, con la pelle dorata, baciata dal sole. Lo scatto social ha realizzato un vero boom di like e commenti ricchi d’affetto e di complimenti sinceri!