Test intuitivo livello difficile: solo i migliori individuano chi è la madre del bambino

Dovrai spremere a fondo le tue meningi per riuscire a risolvere questo complicatissimo test: quale delle due donne presenti è la madre del bambino?

Se vogliamo davvero valutare con precisione le nostre capacità cognitive, il modo più veloce per farlo è senz’altro mettersi alla prova con un test di logica. Questi test non richiedono nessuna particolare conoscenza, ma semplicemente la tua abilità nel risolvere problemi e capacità di pensare fuori dagli schemi.

Il test di oggi non fa differenza, ma è davvero molto complesso e ti metterà in seria difficoltà. Benché non sia richiesta nessuna conoscenza in particolare, trovare la soluzione sarà una vera e propria impresa. Osserva quindi con estrema attenzione l’immagine proposta: al suo interno distinguiamo le figure di due donne, sedute faccia a faccia, e un bambino che gioca.

In base alla totalità delle informazioni che possiamo trarre dall’immagine, quale delle due donne è la madre del bambino? Ti riveliamo subito che non c’è scritto da nessuna parte, per cui non sforzare inutilmente gli occhi. Tutto quello che vedi di primo impatto è tutto quello che ti serve per sapere quale delle due donne è la mamma del pargolo. Riuscirai a superare il test?

Test di logica: la soluzione dell’enigma visivo

La tua capacità di osservazione e di notare dettagli è tutto ciò che ti servirà per arrivare alla soluzione, ma dovrai prestare attenzione a tutto. In che modo possiamo riuscire a capire quale delle due donne è una madre se non conosciamo i dettagli sulle loro vite? All’apparenza, in effetti, sembrano molto simili, ma ci sono piccole sfumature che possono aiutarti. Quando pensi di avere la soluzione in mano, continua nella lettura per vedere se hai indovinato.

Se sei arrivato fin qui, considera chiusa la sfida. Come facciamo quindi a sapere quale delle due donne è la madre del bambino? Se non abbiamo dettagli su di loro e sulle loro vite, dobbiamo basarci su ciò che vediamo. Cerchiamo di distinguere, allora, le posizioni delle due donne: la donna sulla destra è seduta normalmente, con le gambe poste in avanti e molto vicina al bambino, mentre la donna a sinistra le tira indietro, quasi a lasciare più spazio al pargolo. Il bambino, inoltre, dà le spalle alla donna di destra. Benché tra gli adulti questo simboleggi fiducia, nei bambini è normale mantenere un contatto visivo con i familiari, e nello specifico con le mamme.

Il trucco per arrivare alla soluzione, quindi, era quello di leggere con attenzione il linguaggio del corpo di tutte le persone presenti nell’immagine. Alla luce dell’analisi fatta poc’anzi, possiamo dire con assoluta certezza che la madre del bambino è la donna seduta sulla sinistra! Speriamo tu ti sia divertito con questo test: continua a metterti alla prova per mantenere il tuo cervello giovane e in forma.