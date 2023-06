Test di logica da impazzire: in pochi riescono a risolverlo in modo corretto

Vuoi misurare le tue capacità di ragionamento logico? Questo rompicapo ti farà sudare sette camicie, mettiti in gioco e prova a risolverlo.

I test di logica sono alla portata di tutti, che tu sia adulto o ragazzo. Non richiedono infatti particolari abilità, piuttosto misurano le tue capacità di ragionamento presentandoti un problema. Nel caso di oggi, il test di logica richiede alcune basi della matematica e, soprattutto, la tua abilità nel raffigurare il quesito nella tua mente.

La richiesta, infatti, è presto detta. Un comandante ordina a un gruppo di soldati di disporsi in 15 righe e 3 colonne. Se le righe distano due metri l’una dall’altra, quant’è lungo il plotone di soldati? All’apparenza sembra semplice, ma in realtà moltissime persone incredibilmente sbagliano, cadendo nel tranello del test.

In effetti, la risposta corretta sembrerebbe essere evidente. Eppure, leggendo la consegna del test, in molti rispondono senza riflettere per bene – sbagliando – e senza proiettare la disposizione dei soldati nella propria mente. Così facendo, infatti, riuscirai senza dubbio ad avere un quadro più chiaro della situazione, riuscendo senza dubbio a dare la risposta esatta. Ti senti in grado di darla? Gioca con noi!

Test di logica: quant’è lungo il plotone di soldati?

Quando sei pronto, concentrati a dovere e pensa alla disposizione dei soldati. Non farti prendere dalla foga e analizza con lucidità ogni aspetto del test, cercando soprattutto di non farti aiutare in alcun modo da nessuno, e senza sbirciare nella soluzione che, per inciso, troverai tra poco. Se pensi di avere la risposta corretta in mano, allora puoi confrontarla con la soluzione.

La consegna del test, in effetti, poteva trarre in inganno, poiché si parlava di 15 righe e 3 colonne, con le righe distanti due metri l’una dall’altra. A un osservatore poco attento potrebbe venire in mente di fare 15*2=30, ovvero il numero delle righe moltiplicate per la loro distanza. In verità, questa risposta è sbagliata, ed è un errore piuttosto comune che facciamo spesso anche nella nostra quotidianità. È infatti vero che le righe sono 15, ma gli intervalli tra una riga e l’altra sono 14 in totale. Bisogna quindi fare 14*2=28, che è la nostra soluzione.

Sei riuscito a non farti ingannare da questo test logico? Fidati, in tantissimi commettono un errore per certi versi banale, ma che tutti nella nostra quotidianità facciamo. Per cui, se hai sbagliato, avrai sicuramente altre occasioni per rifarti. Viceversa, se hai indovinato, allora complimenti! Sicuramente eri molto concentrato e hai una predisposizione particolare al ragionamento logico.