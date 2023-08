Test dell’osservazione: solo i più attenti riescono riescono a trovare il cavallo in questa immagine

Vediamo se sei abbastanza attento da trovare il cavallo nascosto nell’immagine: ci sono riusciti in pochi

Tra i giochi per dispositivi mobili più amati di sempre ci sono loro, quelle emozionanti sfide che rientrano nella categoria dei giochi di oggetti nascosti. Il loro funzionamento è, all’apparenza, molto semplice: basta aguzzare la vista e trovare i dettagli nascosti in un’immagine.

Eppure, riescono a tenere incollati allo schermo migliaia di giocatori. Questo perché sono dei rompicapi avvincenti, in cui emergono più difficoltà a mano a mano che si prosegue: le immagini sono talmente complesse e ricche di particolari che trovare un oggetto specifico è come trovare un ago in un pagliaio. Se ci si riesce, però, che gran soddisfazione!

Trova il cavallo nascosto nell’immagine: hai solo 20 secondi

Il test che ti proponiamo oggi è proprio un gioco di oggetti nascosti, ma dovrai trovarne solo uno: un cavallo. Ovviamente dovrai prestare tutta la concentrazione possibile, perché è impossibile coglierlo a prima vista. Osserva attentamente l’immagine e cerca di scandagliare tutti i particolari, non è affatto semplice! La maggior parte dei giocatori non ci riesce.

I test di intelligenza di questo tipo non sono solo un divertente passatempo, un modo per sollazzarsi in spiaggia o per regalarsi un po’ di spensieratezza. Forse non sapevi che affrontare regolarmente sfide come questa aiuta il tuo cervello a mantenersi giovane e attivo.

Ti stai chiedendo com’è possibile? Beh, il cervello è un organo, al pari di tutti gli altri organi del corpo, e proprio come questi ha bisogno di allenamento. Mettendolo alla prova con test in cui devi letteralmente spremere le meningi, ti stai assicurando la formazione di nuove connessioni neurali, che rendono il tuo cervello più potente.

Miglioreranno le tue capacità di concentrazione – che, diciamocelo, sono un po’ messe alla prova dall’iperstimolazione da social -, attenzione al dettaglio, ragionamento logico, e tanto altro. Ne raccoglierai tutti i benefici nella vita quotidiana, quando ti ritroverai più attento e sveglio nell’affrontare i problemi, e più sicuro delle tue capacità.

Quindi, che aspetti? Cerca il cavallo nell’immagine, vediamo se riuscirai a trovarlo! Attenzione però: hai solo 20 secondi di tempo per dirci dove si trova. Se avessi tutto il tempo del mondo non sarebbe altrettanto divertente, non trovi? Mano al cronometro, si inizia. Pronti, partenza…via!

Dov’è il cavallo?

Sei riuscito a trovare dove si trova il cavallo? Se sì, congratulazioni! Pochissime persone ci sono riuscite. Se invece hai bisogno di ancora un po’ di tempo prenditene pure, vedrai che i tuoi tempi miglioreranno con la pratica.

Se invece hai deciso di arrenderti è arrivato il momento di svelare la soluzione:

Beh, chi si metterebbe un cavallo dentro casa? Eppure è andata proprio così, il cavallo è affacciato alla finestra centrale dell’appartamento al secondo piano. Eri riuscito a vederlo?