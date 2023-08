Cosa succede al nostro cervello quando moriamo? Le testimonianzef dei “sopravvissuti” sono incredibili

Morte lucida: ecco cosa succede al nostro cervello quando viviamo un’esperienza di pre-morte. Le esperienze vi faranno rabbrividire

Il più grande interrogativo dell’essere umano è sempre lo stesso: cosa succede dopo la morte? Chi è religioso trova un qualche tipo di conforto nella resurrezione, promessa di una vita eterna. Chi si affida alla scienza, vorrebbe trovare le risposte che ha sempre cercato, ma purtroppo, nessuno è tornato indietro dalla morte per dirci come è andata.

Alcune persone però, hanno vissuto esperienze molto vicine alla morte, che fortunatamente possono raccontare. C’è chi si risveglia miracolosamente dal coma, e racconta la sua esperienza. Ci sono persone poi, che si svegliano dopo un processo di rianimazione da arresto cardiaco. Persone che sono state purtroppo molto vicine alla morte, ma fortunatamente sono tornate tra i vivi. Uno studio effettuato negli USA, ha provato a capire cosa succede al nostro cervello quando stiamo per morire.

Per farlo, è stata analizzata l’attività cerebrale di persone che hanno subito un arresto cardio circolatorio e poi si sono risvegliate.

Morte lucida: cosa succede quando stiamo per morire?

Da queste analisi è emerso che nel momento in cui ci avviciniamo alla morte, la nostra percezione si dilata. Il cervello rende la nostra percezione ancora più forte, dandoci la possibilità di percepire le cose che ci circondano in maniera ancora più forte. Gli studiosi parlano di questo fenomeno come di una morte lucida.

Una specie di esperienza pre-morte che dà un assaggio di quello che potrebbe succedere. Secondo lo studio, quando il cuore si ferma il cervello continua a funzionare per pochi, preziosi minuti. Per la maggior parte delle volte, la nostra mente non conserva ricordo di quello che ha vissuto. Alcuni fortunati però hanno avuto modo di ricordare quello che hanno vissuto, e possono raccontarlo.

Tra i racconti di chi ha sperimentato la morte lucida, ce ne sono tanti molto diversi tra di loro. C’è chi ricorda di essersi distaccato dal proprio corpo e si guardava dall’alto. Altri invece si sono visti circondati da una luce potentissima, che li faceva sentire confortati e finalmente in pace. Altri ancora, hanno visto momenti della loro vita passare davanti ai loro occhi. Si tratta di momenti legati anche alla propria infanzia, che in teoria non dovremmo ricordare. Questo studio dà finalmente a tutti le risposte che stavano cercando.

Forse, qualcosa di noi si conserverà dopo la morte. Non lo sapremo mai, ma proveremo sempre a scoprirlo.