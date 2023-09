Test della vera personalità: scegli l’agrume che più ti piace e scopri se sei davvero in grado di ascoltare

Sei una persona che ascolta gli altri? Scoprilo con il nostro veloce test, potresti rimanere sorpreso dal risultato!

A tutti noi piace staccare la spina dal lavoro quotidiano o dalle mille attività che abbiamo ogni giorno. Oppure mentre siamo in totale relax, se siamo ancora in ferie, ci piace passare del tempo mettendoci alla prova. Sappiamo bene che i test sono molto gettonati per vari motivi.

Ci permettono di rilassarci e allo stesso tempo di conoscere meglio un lato del nostro carattere sempre diverso. Oggi, infatti, vogliamo scoprire quanto sai ascoltare gli altri. Sei pronto a metterti in gioco? Non perdiamo altro tempo. 3…2…1…via!

Sai ascoltare? Dipende che cosa scegli

Avere la capacità di ascoltare gli altri è una dote molto preziosa che non tutti hanno. Ecco perché può essere interessante scoprire qualcosa di più in merito grazie al nostro divertente e velocissimo test. Ma che cosa dobbiamo fare?

Niente di più semplice, solamente sgombrare la mente da tutti i pensieri che abbiamo e prenderci un momento solo per noi. Aprire gli occhi ed indicare quale agrume preferiamo tra i tre che vedi nell’immagine? Sei pronti? Iniziamo subito.

Preferisci le Arance? Sono un frutto che arriva dalla Cina e sono arrivate da noi all’incirca nel XIV secolo. Hanno tantissima vitamina C al loro interno e sono un toccasana per il nostro sistema immunitario. Sei una persona che ama ascoltare veramente gli altri. Fai attenzione a tutto quello che ti viene detto.

Cerchi sempre di dare una mano con i tuoi consigli che vengono sempre apprezzati tantissimo. Preferisci i Limoni. Aiutano a digerire e a mantenersi in perfetta forma. Hanno mille benefici incredibili. Ma purtroppo ascoltare gli altri non è una tua qualità! Sei molto generoso ma questo non rientra nelle cose che fai. Hai sempre mille idee per la mente e cose da fare, praticamente sei sempre di fretta!

Se ti chiedono aiuto lo dai ma per un lasso di tempo piccolissimo. La tua mente poi si perde nei tuoi pensieri. Preferisci l’ultimo frutto, ovvero i Mandarini? Anche loro hanno tantissima vitamina C all’interno ma sono molto più digeribili rispetto all’arancia. In commercio ci sono tantissime varietà, come il mandarancio, le clementine, il mapo…..Sei una persona che ascolta gli altri ma non vuoi che venga invaso il tuo spazio.

