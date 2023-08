Test della mela: quale di queste preferisci? La scelta la dice lunga su di te

Vuoi sapere come sei in realtà, cioè come affronti la vita di tutti i giorni? Fai con noi questo semplicissimo test.

I test di personalità servono a far conoscere quei lati del nostro carattere che ancora potrebbero essere sconosciuti. Sul web se ne trovano moltissimi e diversi: test di logica, di matematica, di personalità, e tanti altri. Se fatti con regolarità, e quindi tutti i giorni, riescono a mantenere vivo il cervello.

A volte si tende a nascondere quel lato, quella piccola sfumatura che non ci piace. Ma grazie a questo test di personalità, invece, verranno fuori tutte le caratteristiche del carattere. Dovrai solo metterti alla prova e fare con noi questo semplice test. Ci vorrà davvero pochissimo tempo: basteranno solo pochi minuti e si potrà fare comodamente dal divano di casa tua oppure mentre aspetti l’autobus o quando sei sulla metro. Quello che dovrai è molto semplice: dovrai solo osservare l’immagine posta sopra e dire con sincerità quale mela rossa preferisci tra le tre proposte.

È un test facile e veloce: solo dopo aver fatto la tua scelta potrai finalmente andare a vedere cosa dice il profilo.

Test di personalità: quale mela preferisci tra quelle proposte?

Se la tua scelta è ricaduta sulla mela numero 1 vuol dire che sei una persona molto tranquilla. Sei una persona molto onesta. Non ami particolarmente l’avventura e preferisci avere senza dubbio le comodità. Ci pensi molto sulle occasioni che la vita ti offre davanti, ma facendo così ne hai già perse tante. Prova ogni tanto a buttarti!

Se la tua scelta è ricaduta sulla mela numero 2 sta a significare che sei una persona molto allegra. I tuoi amici amano stare in tua compagnia. Senza di te la festa non inizia. Vedi sempre il bicchiere sempre mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Ed inoltre, riesci a vedere il lato buono delle persone. Un piccolo consiglio: non ti fidare troppo delle persone che non conosci ancora bene: la delusione potrebbe essere davvero forte!

Se la tua scelta è ricaduta sulla mela numero 3, ecco cosa significa: sei una persona molto empatica e riesci dare sempre dei buoni consigli. Inoltre, sei anche generoso e molto altruista, metti sempre il bene degli altri prima del tuo. Cerchi sempre di dare il massimo in quello che fai. Non ami le ingiustizie: i tuoi amici ti apprezzano proprio per quello che sei.

Questo nuovo test basato sulla scelta della mela fa emergere quel lato del carattere che preferisci tenere chiuso per paura di non piacere agli altri. Allora: tu che mela hai preferito?