Stefano De Martino pubblica un’importante annuncio di lavoro: occasione d’oro

Ballerino e showman amatissimo, Stefano De Martino sta cercando qualcuno: ecco le figure che cerca, l’occasione non vi può sfuggire

Di recente l’abbiamo visto davanti alla tremenda Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, forte e deciso nell’affrontare un’intervista che ha toccato anche alcuni suoi aspetti molto privati, come ad esempio la recente nuova separazione da Belén Rodriguez.

Stefano De Martino, però, è ormai un uomo navigato nel mondo dello spettacolo e non ha paura di mostrarsi così com’è: ecco di recente quale è la proposta di lavoro che ha condiviso sui propri social.

Come ha ammesso lui stesso, nella vita gli sono servite sia una buona dose di coraggio e di capacità, che un’altrettanta generosa quantità di fortuna. Non basta essere bravi e impegnarsi, infatti: a volte i pianeti si devono allineare in un certo modo, per far sì che le cose funzionino. Se anche voi sognate di lavorare nel mondo dello spettacolo e della danza ma vi manca un trampolino di lancio, non potete perdervi quest’occasione.

Stefano De Martino, proposta di lavoro aperta a tutti: candidati subito

Per molti, lavorare con Stefano De Martino sarebbe un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Ora, però, per qualcuno potrebbe diventare realtà: il conduttore di Stasera Tutto è Possibile ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni profili che gli interessano. Ecco di cosa si tratta.

Per un Christmas Show intitolato “Meglio Stasera!”, Stefano De Martino sta cercando ballerini, ballerine o performers in generale che siano disponibili da inizio novembre fino a metà dicembre per un programma televisivo. Chi si volesse candidare deve inviare il proprio curriculum vitae, una fotografia in primo piano, una fotografia a figura intera e un video o uno show reel all’indirizzo e-mail casting@donkeyproduction.it. I casting si terranno l’11 ottobre a Roma e, chi si iscrive, riceverà in privato tutti i dettagli per partecipare alle audizioni.

Chiunque sognasse quindi di prendere parte a un programma televisivo e di farlo insieme a Stefano De Martino, dovrebbe sicuramente tentare e inviare la propria candidatura. La fortuna premia gli audaci, si sa e provare non costa nulla. Se la cosa peggiore che possa succedere è quella di ricevere un no come risposta, dall’altro lato se tutto dovesse andare bene si potrebbe riuscire a partecipare a un programma televisivo in prima serata!