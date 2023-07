Spuntini dietetici | Questi sono davvero irresistibili e sfiziosi: non ne farai più a meno

Ecco alcune idee sfiziose per spuntini dietetici, ma allo stesso tempo gustosi: non ne potrai più fare a meno!

Se il vostro obiettivo è quello di preparare spuntini dietetici ma allo stesso modo gustosi proseguite con la lettura dell’articolo. Nelle prossime righe, infatti, troverete alcune idee sfiziose che potrebbero proprio fare al caso vostro.

Sono spuntini perfetti per ogni periodo dell’anno, ma sappiamo tutti benissimo che l’estate è la stagione in cui tendenzialmente non si ha così tanta voglia di cucinare e si preferisce mangiare in modo leggero.

Pronti a scoprire i nostri spuntini sfiziosi? Dai, non perdiamo ulteriore tempo e scopriamoli insieme.

Voglia di uno spuntino veloce leggero e salutare? Ecco alcune idee sfiziose

Il primo spuntino che vi consigliamo è un vasetto di yogurt magro bianco. Possiamo anche aggiungerci un cucchiaino di miele o dei frutti di bosco, un modo questo per assumere sali minerali e riempirci lo stomaco durante i nostri break.

Avete mai provato a mangiare come spuntino del pane con il prosciutto? Provate con una bella fetta di pane integrale tostata e con del prosciutto cotto magro. Se preferite potete anche utilizzare la fesa di tacchino o la bresaola.

Un altro spuntino leggero, anche se vi sembrerà un’eresia, sono i pop corn. Se li prepariamo in casa, quindi senza aggiungere grassi, sono perfetti visto che contengono tantissime fibre e un elevato potere antiossidante.

Uno degli spuntini più comuni è senza dubbio la frutta secca. Se mangiata con parsimonia ci dà la possibilità di introdurre nel nostro corpo tantissime vitamine, proteine, fibre e sali minerali. 30 grammi al giorno sono sufficienti per saziarci e farci arrivare alla cena con la giusta fame.

Prima abbiamo consigliato pane e prosciutto, un’altra idea è rappresentata da una bella fetta di pane su cui sopra possiamo spalmarci del formaggio o una piccola dose di fiocchi di latte. Potremmo anche decorare la nostra fetta di pane con un po’ di miele o delle noci.

Anche le fette biscottate possono rappresentare uno spuntino sfizioso e gustoso. Due belle fette con un po’ di marmellata o di confettura di frutta e il gioco è fatto. Infine anche un pezzo di cioccolato fondente può rappresentare una valida alternativa: occhio, però, a non esagerare!