Lo sportello del carburante dell’auto ha una funzione che non avevi mai immaginato: incredibile ma vero

Ci sono tante piccole funzioni di un’auto che potremmo non conoscere, una di queste riguarda lo sportellino del carburante.

Per tantissime persone l’auto è solamente un mezzo di trasporto che consente di andare a lavoro o di fare spostamenti utili ad andare in palestra, fare sport, fare shopping o raggiungere questa o quella località turistica. Per altri le automobili sono oggetto di culto, queste persone non solo utilizzano l’auto per spostarsi, ma ne conoscono ogni particolare.

Se siete appassionati di automobili con ogni probabilità non solo conoscete ogni dettaglio della vostra auto ma siete informati su quelle che sono le caratteristiche delle altre, in particolar modo di quelle che vi piacciono esteticamente e vorreste aggiungere al vostro garage quanto prima o anche in un’altra vita.

Per queste persone probabilmente la funzione di cui andremo a parlare tra poco sarà chiaramente nota da tempo, tuttavia, come detto, ci sono milioni di persone che utilizzano l’auto come mezzo di trasporto e non hanno la minima idea di quali siano le funzioni accessorie, né di quali siano gli utilizzi possibili di determinati gadget dell’auto.

Lo sportellino del carburante ha una funzione che non immaginate

Se siete tra i “disinteressati”, probabilmente siete anche quel genere di automobilisti che preferisce farsi servire al distributore di benzina e che solo in casi di necessità ha provveduto a fare rifornimento in autonomia. Se fate parte di questa categoria di persone, probabilmente vi siete chiesti perché in alcune auto il tappo della benzina sia removibile e debba essere poggiato da qualche parte.

Sembra una grande scomodità e probabilmente prima di fare carburante lo avete poggiato sul tetto dell’auto o sulla pompa di benzina, quindi lo avete preso e riavvitato dopo aver concluso l’operazione. Bene, all’interno dello sportellino del carburante c’è un gancio o un incavo, ci avevate fatto caso? Ecco, questi servono proprio per poggiare il tappo della benzina mentre fate carburante.

Il gancio e l’incavo sono utili e intelligenti, in primo luogo perché fanno risparmiare tempo: basta infatti poggiare lì il tappo dopo aver aperto lo sportellino e questo vi consente di fare benzina senza ulteriori spostamenti. Inoltre ha una funzione di memento: se poggiaste il tappo sul tetto dell’auto o sulla pompa di benzina e foste di fretta potreste dimenticarlo, ma trovandovelo davanti, in automatico sarete portati a riavvitarlo prima di posare la pompa. Insomma una funzionalità semplice e utile, che se non conoscevate adesso potrete sfruttare ad ogni occasione utile.