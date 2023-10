Sono queste le 10 frasi che non devi mai dire al primo appuntamento

Il primo appuntamento è molto importante per entrambi: fate attenzione a non dire queste frasi, altrimenti potreste rovinare tutto!

Il primo appuntamento non si scorda mai, speriamo almeno che sia per i motivi giusti e non per delle frasi che si sono dette. Quando siamo per la prima volta da soli con lei o con lui si dovrebbe evitare di parlare di certi argomenti, ma soprattutto non si dovrebbero mai dire certe parole!

Dopo tanto tempo, la persona che più vi piace vi ha invitato ad uscire: è molto importante curare l’outfit e il trucco, per questo motivo spesso le vostre amiche vi aiutano in questi passaggi. Forse potreste essere più nervose del solito, visto che ci tenete davvero tanto a fare colpo su di lui. Puoi capire fin da subito se può nascere una storia d’amore oppure no, bastano davvero poche parole.

E devono essere quelle giuste. Purtroppo, però capita, molto più spesso di quello si vuole, che vengano dette frasi che forse al primo appuntamento sarebbe meglio evitarle.

Bisogna tenere conto che c’è forse un po’ di agitazione in quel momento. Ma andiamo a vedere quali sono queste parole che non dovrebbero mai essere dette!

Le cose di cui non parlare al primo appuntamento

Il primo appuntamento è davvero molto importante: serve a entrambi per conoscersi meglio. Dovresti essere più spontanea possibile, ma dovresti cercare di dosare anche la giusta curiosità: non puoi rivelare tutto in quel momento, ma farti “scoprire” piano piano. Dovresti anche non parlare in modo eccessivo, ma ascoltare quello che ti dice e dovresti lasciare che sia lui a cercare il primo contatto fisico e assecondare le sue mosse, ma solo per creare il giusto feeling.

Ma attenzione a non parlare mai di queste cose al primo appuntamento: se va bene, ne seguiranno tanti altri così da poter parlare finalmente di tutto.

Cerca di non parlare mai lavoro o di carriera, per non dare l’idea di persone noiose e pesanti; cerca di non essere neanche troppo esplicita: in questo modo in lui crescerà il desiderio di conquista; evita anche il suo modo di vestire, ancora non conosci bene la persona con la quale stai parlando; attenzione a non parlare anche dei tuoi e suoi ex, è un argomento tabù, almeno al primo appuntamento.

Ma ancora dovresti evitare di farti vedere nervosa; cerca anche di non essere troppo inopportuna; soprattutto non dovresti neanche essere insicura, non piace agli uomini questo lato.

Al primo appuntamento evita di parlare di politica o di religione; anche se è nella vostra natura non mostratevi gelose, ancora non siete nessuno per lui e se lo volete diventare allora non fatelo. Infine, per nulla al mondo dovresti parlare di matrimonio e di figli al primo appuntamento: lo stai ancora conoscendo e non dovresti farlo sentire pressato!