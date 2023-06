Shampoo, ecco perché in molti casi non dovresti usarlo: pochi lo sanno

In pochi lo sanno, ma ci sono molti casi in cui sarebbe meglio non usare lo shampoo. Finalmente è stato svelato il motivo

Soprattutto in queste giornate calde, magari dopo aver passato molte ore fuori casa e sotto il sole, non c’è niente di meglio che tornare a casa e concedersi una doccia rigenerante. C’è chi passerebbe ore sotto l’acqua, rilassando completamente muscoli e corpo. Utilizzando anche i prodotti giusti, per coccolarsi al meglio e avere la pelle liscia e profumata.

Anche per quanto riguarda il lavaggio dei capelli, ci sono alcune cose che è bene sapere. Oltre alla giusta scelta dei prodotti per far sì che tutto sia in salute e come lo vogliamo noi, esistono delle controindicazioni che in pochi sanno. La classica regola del non lavarsi i capelli tutti i giorni è cosa nota, ma non tutti sanno che ci sono casi in cui non dovreste mai usare lo shampoo in assoluto!

Non usare lo shampoo in questi casi, ecco per quale motivo

Forse ancora non lo sapete, ma esistono alcune situazioni particolari in cui sarebbe meglio non usare lo shampoo in generale. Stiamo parlando di un metodo molto in voga ultimamente, per via dei benefici che può portare al cuoio capelluto. Ossia il No Poo, un’abitudine di haircare che merita di essere approfondita.

Se lo shampoo è uno dei prodotti più diffusi in assoluto per la nostra routine di bellezza, sarebbe sbagliato pensare che è impossibile lavarsi i capelli senza. Ricordiamoci che prima del 1930, questo prodotto non esisteva proprio. E le persone erano solite utilizzare solo l’acqua, magari con l’ausilio del sapone di Marsiglia o della cenere.

Stando a quanto spiegato da alcuni esperti, si può decidere di detergere i capelli con la sola acqua. Questo perché i nostri capelli hanno in realtà degli oli naturali che proteggono la superficie. Ma anche perché le sostanze chimiche, come i tensioattivi, presenti nello shampoo sono un nemico per l’equilibrio degli oli naturali dei capelli. Potete massaggiare delicatamente la cute, così da avere benefici immediati.

Il metodo No Poo infatti è certificato anche per avere un’azione anticrespo a dir poco eccezionale, soprattutto se applicato almeno una volta a settimana. Inoltre, non usare lo shampoo è anche un metodo ottimo per mantenere il capello sano e curato. Potete pensare di organizzare una settimana di lavaggio alternando shampoo, balsami vari e sola acqua.