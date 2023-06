Reazione a catena, Marco Liorni sconvolto in diretta: purtroppo finisce molto male

Torna Reazione a Catena e le prime puntate hanno già sconvolto Marco Liorni. Purtroppo è finita molto male: scopriamo che cos’è successo.

Reazione a Catena è il quiz show estivo più seguito del palinsesto Rai. Adesso la trasmissione è tornata a deliziare i telespettatori. Ancora una volta al timone del programma troviamo Marco Liorni, che però è rimasto sconvolto nel corso delle prime puntate.

Tra i partecipanti di queste prime puntate della nuova edizione abbiamo trovato Gli Andata e Ritorno composti da Giancarlo, Massimo e Marta e vengono da Bergamo. I tre hanno occupato la postazione blu, quindi come se fossero i veri campioni in carica. Il tutto è successo a inizio puntata.

Così il conduttore dopo aver detto che non sarebbe scaduto nel solito clichè e nella domanda più banale ha ceduto e ha chiesto ai concorrenti la fatidica domanda, se venissero da Bergamo alta o Bergamo bassa. Marco Liorni con questa gaffe ha fatto scoppiare a ridere tutto il pubblico. Nelle battute finali della trasmissione però non c’è spazio per molte risate dato che la tensione cresce man mano che ci si avvicina al montepremi tanto ambito.

Reazione a catena, l’incredibile scivolone de ‘Le Clienti Fisse’: è successo nel finale

Nel corso dell’intesa vincente gli Andata e Ritorno hanno totalizzato ben 17 punti. Prima di loro però si sono esibite le Clienti Fisse, che invece hanno ottenuto soltanto cinque punti. Marco Liorni nonostante questo si è complimentato con loro affermando: “C’è stata tanta emozione al gioco dell’intesa vincente, ma siete state comunque molto brave“. I campioni sono quindi arrivati ad uno step conclusivo, dopo l’ultima catena che aveva un montepremi molto basso a causa degli errori commessi.

L’esordio dei primi campioni del 2023 però è stato molto deludente. Infatti i tre hanno giocato soltanto per meno di 4mila euro. Nel corso del gioco finale i concorrenti hanno trovato non poche difficoltà nell’individuare la parola, dimezzando più volte il montepremi. Nonostante la delusione non sono mancati i complimenti di Marco Liorni che li ha valutati come un’ottima formazione.

Così i concorrenti sconsolati hanno lasciato lo studio tra gli applausi del pubblico. Come sempre questa trasmissione si conferma ogni anno un grande successo ed è ormai entrate nei cuori di tantissimi italiani che la seguono con passione ogni giorno della settimana aspettando sempre con trepidazione proprio le fasi finali dell’intesa vincente e dell’ultima catena.