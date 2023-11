Serena Bortone, avete mai visto dove abita l’ex conduttrice di Oggi è un altro giorno? I dettagli sono incredibili

Serena Bortone, avete mai visto la casa della bravissima giornalista e conduttrice? E’ davvero un sogno: ecco i dettagli

Una delle conduttrici che ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo per via della sua professionalità e della competenza è lei, Serena Bortone. La conduttrice e giornalista ha condotto per due edizioni con un risultato davvero incredibile il noto programma pomeridiano trasmesso da Rai 1, Oggi è un altro giorno. Ma avete mai visto la casa della Bortone? Rispecchia molto la sua personalità: andiamo a scoprire i dettagli insieme.

La bella Serena comincia a lavorare in Rai già nel 1989, quando si fa conoscere nel noto programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca per poi proseguire in altre trasmissioni tra cui Avanzi di Serena Dandini e Ultimo minuto. La trasmissione che ha dato a Serena il giusto successo e la notorietà è proprio Oggi è un altro giorno, oggi sostituito con La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo.

Nel corso della sua brillante carriera, Serena Bortone ha dato prova ai suoi fan di talento innato, la sua bravura nella conduzione e la sua grande professionalità. In una intervista, ha svelato di conoscere molto bene l’inglese tanto da affermare: “Ho vissuto appieno la Londra degli anni Ottanta. In particolare ho avuto la fortuna di andare Live Aid (…) tra tutti i grandi artisti, arrivò ad un certo punto questo Freddie Mercury e noi tutti impazzimmo, lì mi resi conto della genialità di quest’uomo…“.

In molti, però, cercano di scoprire quante più informazioni possibili circa la vita privata di conduttori e personaggi dello spettacolo: oggi abbiamo deciso di svelarvi alcuni dettagli circa l’abitazione della Bortone.

Serena Bortone, avete mai visto la sua casa?

La bellissima Serena Bortone ha lasciato senza fiato i fan per la sua dimora, elegante e raffinata che rispecchia al 100% la sua personalità. La casa si trova nel cuore della Capitale e proprio dal suo profilo social i fan hanno scovato alcuni dettagli.

Quello che siamo riusciti a scovare dalle sue foto è proprio che il colore predominante dell’abitazione è il bianco che fa da sfondo a mobili in legno antico molto prestigiosi.

A regalare un tocco in più all’abitazione della donna sono proprio i numerosi oggetti in ceramica sparsi per tutta la casa, quadri e quadretti con foto e ricordi.

Insomma la casa di Serena Bortone è molto accogliente e condivide questo spazio anche con i suoi gattini che per lei sono delle persone di famiglia.