Sembrano due immagini uguali ma ci sono ben 4 differenze: solo i più scaltri le trovano subito

I test visivi sono divertenti poiché non richiedono esclusivamente di avere una buona capacità visiva – cosa che possiamo ottenere grazie a madre natura o grazie all’ausilio delle giuste lenti – ma anche e soprattutto un’ottima capacità di osservazione, dunque l’attitudine a fare caso a qualsiasi cosa abbiate davanti.

Non tutti, infatti, sono in grado di notare i dettagli del luogo in cui si trovano o della persona con cui stanno parlando o che si trovano di fronte. Questo perché c’è chi è più disattento o semplicemente è disinteressato a ciò che ha di fronte poiché vive in un mondo tutto proprio. Senza arrivare agli estremi immaginifici di John Dorian (chi ha mai seguito Scrubs sa di cosa parliamo), infatti, capita spesso di incontrare persone che tendono a perdersi all’interno delle proprie fantasie e dei propri pensieri.

Non si tratta in questi casi di disinteresse verso ciò che si ha di fronte, ma di una vera e propria incapacità di concentrarsi, di porre attenzione riguardo a ciò che si ha di fronte. Insomma questi test sono rivolti a persone che sono in grado di focalizzarsi su ogni minimo dettaglio e che riescono a trovare anche le differenze più piccole.

Le due immagini sembrano uguali ma non è così: riuscite a trovare le differenze?

Se siete degli abitudinari di questo genere di test sapete già cosa aspettarvi e probabilmente troverete anche abbastanza semplice scorgere le varie differenze tra le due immagini, per chi invece non ha familiarità con un simile esercizio potrebbe essere più complicato ed anzi potrebbe persino pensare che non vi sia alcuna differenza. Tuttavia si sbaglia, poiché le differenze ci sono e una volta che le avrete trovate vi chiderete come avete fatto a non notarle prima.

Per rendere maggiormente stimolante questo test potreste coinvolgere nel gioco anche qualcuno che conoscete, magari la vostra fidanzata, un genitore o un fratello con cui vi piace sfidarvi e con cui siete in una competizione positiva. Il gioco potrebbe riguardare il trovare per primo le quattro differenze o nel trovarle entro un tempo limite.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, trovare le quattro incongruenze non era poi così complicato, si tratta di elementi in bella vista e tutti abbastanza evidenti. Nella tastiera che la cantante sta suonando mentre si esibisce mancano due manopole, una è quella del volume e l’altra probabilmente serve ad aggiungere qualche effetto. Alzando lo sguardo ci si accorge che manca il filo del microfono e infine osservando le cuffie si nota che sono di due modelli differenti.